《中国金融债发行日程表》--6月15日

香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *农发行 70 1 2.6861% 固息增发债 6/16-6/17 70 3 3.6452% 固息增发债 6/16-6/17 60 5 3.8899% 固息增发债 6/16-6/17 (2015第13期、第14期和第10期增发债) *国开行 50 1 周二招标 固息增发债 6/17-6/18 60 3 周二招标 固息金融债 6/17-6/18 50 5 周二招标 固息增发债 6/17-6/18 50 7 周二招标 固息增发债 6/17-6/18 70 10 周二招标 固息增发债 6/17-6/18 (1/5/7/10年分别为今年第11、8、9、10期增发债) *进出口行 40 1 周四招标 固息增发债 6/18-6/19 40 3 周四招标 固息增发债 6/18-6/19 (2015年第11期及第12期增发债) 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 6/25 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 7/8 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 7/22 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 8/12 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 8/26 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 9/11 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 9/25 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/12 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/26 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/4 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/20 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)