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亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 15:47 BJT

《中国金融债发行日程表》--6月15日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)     或参考收益率
 =============================================================================
 *农发行         70            1         2.6861%      固息增发债    6/16-6/17
                 70            3         3.6452%      固息增发债    6/16-6/17
                 60            5         3.8899%      固息增发债    6/16-6/17                 
                        (2015第13期、第14期和第10期增发债) 
 *国开行         50            1         周二招标     固息增发债    6/17-6/18
                 60            3         周二招标     固息金融债    6/17-6/18
                 50            5         周二招标     固息增发债    6/17-6/18
                 50            7         周二招标     固息增发债    6/17-6/18
                 70           10         周二招标     固息增发债    6/17-6/18 
                      (1/5/7/10年分别为今年第11、8、9、10期增发债)  
 *进出口行       40            1         周四招标     固息增发债    6/18-6/19
                 40            3         周四招标     固息增发债    6/18-6/19
                           (2015年第11期及第12期增发债)
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      6/25 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      7/8 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      7/22 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      8/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      8/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/11 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/25 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/4 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/20
                     
  注: *表示新增。(完)
    
   如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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