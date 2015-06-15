美国个股：针对拟购阿尔斯通电力设备业务，通用电气收到欧盟的警告

路透布鲁塞尔6月12日 - 美国通用电气(奇异,GE) 周五称，在公司计划收购法国阿尔斯通 的行动上，他们正在研究如何作出让步，以打消欧盟对于该交易可能减弱市场竞争的担忧。通用电气此前收到了欧盟对此的控诉书。

通用电气计划以124亿欧元收购阿尔斯通的电力设备业务，这是该公司扩张至工业产品领域、实现去金融化的关键一步，这料将成为通用电气有史以来的最大交易。

但监管部门担心，此交易可能会导致欧洲仅剩下两家燃气轮机企业，即通用电气和德国西门子(Siemens) 。第三家全球性竞争对手将是三菱日立电力系统株式会社(Mitsubishi Hitachi Power Systems)。

通用电气称，尽管欧盟发来控诉书，但公司有信心在今年下半年完成该交易。

“该异议声明是第二阶段调查程序的标准部分，并不能确定流程的最终结果，”通用电气称。

“我们继续与欧盟执委会进行建设性地合作，包括探索可消除欧盟担忧并保持交易经济利益的可能的补救措施。”