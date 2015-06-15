美国个股：针对拟购阿尔斯通电力设备业务，通用电气收到欧盟的警告

标题新闻：截至1月17日当周美国货币市场基金资产减少270.8亿美元，至2.637万亿美元-iMoneyNet
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路透布鲁塞尔6月12日 - 美国通用电气(奇异,GE) 周五称，在公司计划收购法国阿尔斯通 的行动上，他们正在研究如何作出让步，以打消欧盟对于该交易可能减弱市场竞争的担忧。通用电气此前收到了欧盟对此的控诉书。
通用电气计划以124亿欧元收购阿尔斯通的电力设备业务，这是该公司扩张至工业产品领域、实现去金融化的关键一步，这料将成为通用电气有史以来的最大交易。
但监管部门担心，此交易可能会导致欧洲仅剩下两家燃气轮机企业，即通用电气和德国西门子(Siemens) 。第三家全球性竞争对手将是三菱日立电力系统株式会社(Mitsubishi Hitachi Power Systems)。
通用电气称，尽管欧盟发来控诉书，但公司有信心在今年下半年完成该交易。
“该异议声明是第二阶段调查程序的标准部分，并不能确定流程的最终结果，”通用电气称。
“我们继续与欧盟执委会进行建设性地合作，包括探索可消除欧盟担忧并保持交易经济利益的可能的补救措施。”
欧盟竞争管理当局计划在8月21日之前就是否放行该交易做出决定。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
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