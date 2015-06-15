中国债市动态：现券收益率及IRS反弹，因周末宽松预期落空

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
路透上海6月15日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率及IRS(利率互换)走高；上周五尾盘对周末可能出台宽松政策预期一度升温，并推动现券小幅造好，但周末消息面平静令预期落空，加之资金面有所收敛，收益率也随之反弹修复。
“早上开盘就上，上周五有降准降息的预期，结果没消息，(收益率反弹)很正常，”上海一银行交易员称。
他并表示，目前利率债收益率水平较上周五尾盘下滑前还稍高出1-2个基点(bp)，IRS则升幅更为明显，一年幅度达7个bp左右。
上海一券商交易员谈到，因为IPO和半年末因素，市场普遍对6月底之前的资金面预期相对谨慎，资金价格也呈小幅走高态势，这亦将压制现券的表现。
上述银行交易员表示，半年末之前机构的多倾向于保守操作，“万一MLF(中期借贷便利)不续做，又不降准的话，短期就没有那么乐观。”
剩余期限约10年的国开行150210券最新报价 在4.12%/4.0975%，上日尾盘为4.0790%/4.06%。
国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报95.820元，较上日结算价跌0.22%；10年期T1509 收报94.435元，较上日结算价跌0.21%。(完) (发稿 边竞；审校 吴云凌)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。