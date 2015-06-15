中国债市动态：现券收益率及IRS反弹，因周末宽松预期落空

路透上海6月15日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率及IRS(利率互换)走高；上周五尾盘对周末可能出台宽松政策预期一度升温，并推动现券小幅造好，但周末消息面平静令预期落空，加之资金面有所收敛，收益率也随之反弹修复。

“早上开盘就上，上周五有降准降息的预期，结果没消息，(收益率反弹)很正常，”上海一银行交易员称。

他并表示，目前利率债收益率水平较上周五尾盘下滑前还稍高出1-2个基点(bp)，IRS则升幅更为明显，一年幅度达7个bp左右。

上海一券商交易员谈到，因为IPO和半年末因素，市场普遍对6月底之前的资金面预期相对谨慎，资金价格也呈小幅走高态势，这亦将压制现券的表现。

上述银行交易员表示，半年末之前机构的多倾向于保守操作，“万一MLF(中期借贷便利)不续做，又不降准的话，短期就没有那么乐观。”

剩余期限约10年的国开行150210券最新报价 在4.12%/4.0975%，上日尾盘为4.0790%/4.06%。