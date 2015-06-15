中国货币市场：资金面较前期收紧七天回购利率上行，IPO将至增压

路透上海6月15日 - 中国银行间市场周一资金面较前期收紧，部分券商类机构借入资金难度增加，主要回购利率均有上行，因密集IPO将至以及半年末因素持续发酵。

交易员称，目前大型银行资金供给依旧正常，银行类机构以利率债为质押的需求基本无虞。短期内不排除资金利率逐步抬升的可能，同时关注明日千亿国库现金投放作用。

上海一银行交易员表示，“利率债(质押)还是没什么问题，几家大行还是在出。”

沪深股市6月17日-23日将合计有25只新股发行，其中20只网上申购日集中在周四和周五(18-19日)，包括大盘股国泰君安证券。

一券商交易员指出，因无法从大型银行直接融入资金，其所在机构即使以利率债为质押，借款难度也较此前增加。考虑到IPO过后即至月末，因此还需要提前准备一些跨月资金。

交易所市场上，七天期质押式回购 最新成交在4.25%，上日收报2.19%。

另一银行交易员认为，若大行能维持一定供给，即使资金利率缓升，资金面也不致过于紧绷。而且明天还有千亿元国库现金定期存款招标，可以看看助力情况。

在时隔近三个月后，财政部再次启动国库现金定存招标。而且与此前单次400-600亿元的招标量来说，明日将同时招标两期，规模总计千亿。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:11 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.1086 1.0929 +1.57

七天 2.1440 2.0786 +6.54

14天 2.7048 2.7032 +0.16

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.3550 0.7300 +62.50

七天 4.2500 2.1900 +206.00

14天 3.3000 2.7050 +59.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.1700 1.1900 -2.00

七天 2.2402 2.2200 +2.02

14天 2.7100 2.7600 -5.00

Shibor

其中:隔夜 1.1210 1.1040 +1.70

七天 2.1100 2.0850 +2.50

三个月 2.9600 2.9210 +3.90