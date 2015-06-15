中国反腐：工商总局原副局长孙鸿志和中石油原总经理廖永远被开除党籍

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
路透北京6月15日 - 中国中央纪委监察部网站周一称，国家工商总局原副局长、党组成员孙鸿志,中国石油天然气集团公司原总经理廖永远严重违纪违法被开除党籍。
刊登在中央纪委监察部网站的公告称，经查孙鸿志严重违反组织纪律，隐瞒不报个人有关事项；严重违反廉洁自律规定，长期占用公车，收受礼金，公款吃喝、住宿、旅游、报销个人费用；利用职务上的便利在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，索取、收受巨额贿赂；严重违反社会主义道德，与他人通奸；妨害社会管理秩序。其中，受贿问题涉嫌犯罪。
决定给予孙鸿志开除党籍处分；由监察部报请国务院批准给予其行政开除处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。
廖永远严重违反组织纪律，隐瞒不报个人有关事项；严重违反廉洁自律规定，收受礼金；利用职务上的便利在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，索取、收受巨额贿赂；为谋取个人职务升迁，向他人行贿；严重违反社会主义道德，与他人通奸。其中，受贿、行贿问题涉嫌犯罪。
经中央纪委审议并报中共中央批准，决定给予廖永远开除党籍处分；由监察部报请国务院批准给予其行政开除处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。
中石油集团旗下中国石油天然气股份有限公司 3月曾称，因涉嫌严重违纪而正在接受组织调查的廖永远辞去公司非执行董事、副董事长等职务。
上周四新华社报导称，中国前中央政治局常委、前中央政法委书记周永康犯受贿罪、滥用职权罪、故意泄露国家秘密罪，被天津市第一中级法院一审判处无期徒刑，其受贿共计折合人民币1.29亿余元；周永康当庭表示服从法庭判决，不上诉 。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。