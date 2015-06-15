中国反腐：工商总局原副局长孙鸿志和中石油原总经理廖永远被开除党籍

路透北京6月15日 - 中国中央纪委监察部网站周一称，国家工商总局原副局长、党组成员孙鸿志,中国石油天然气集团公司原总经理廖永远严重违纪违法被开除党籍。

刊登在中央纪委监察部网站的公告称，经查孙鸿志严重违反组织纪律，隐瞒不报个人有关事项；严重违反廉洁自律规定，长期占用公车，收受礼金，公款吃喝、住宿、旅游、报销个人费用；利用职务上的便利在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，索取、收受巨额贿赂；严重违反社会主义道德，与他人通奸；妨害社会管理秩序。其中，受贿问题涉嫌犯罪。

决定给予孙鸿志开除党籍处分；由监察部报请国务院批准给予其行政开除处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

廖永远严重违反组织纪律，隐瞒不报个人有关事项；严重违反廉洁自律规定，收受礼金；利用职务上的便利在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，索取、收受巨额贿赂；为谋取个人职务升迁，向他人行贿；严重违反社会主义道德，与他人通奸。其中，受贿、行贿问题涉嫌犯罪。

经中央纪委审议并报中共中央批准，决定给予廖永远开除党籍处分；由监察部报请国务院批准给予其行政开除处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

中石油集团旗下中国石油天然气股份有限公司 3月曾称，因涉嫌严重违纪而正在接受组织调查的廖永远辞去公司非执行董事、副董事长等职务。