中国汇市：人民币早盘小跌交投清淡，关注IMF赴华探讨纳入SDR的进展

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
路透上海6月15日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅下跌，中间价微幅贬值。交易员表示，客盘买兴十分有限，市场维持在不足20个点子区间内运行；关注近期IMF官员赴华就人民币纳入特别提款权（SDR）进行技术磋商的进展。
他们并表示，上周中国公布的经济数据表现不佳，人民币贬值预期略微升温，即期汇价对近期国际美元 小幅走贬并无明显反应。由于中间价依旧缺乏信号，短期汇价料延续窄幅区间整理。
“很清淡，没什么交投，中间价没给什么指引，大家都只是平平盘，市场不动，我们有什么办法？如果欧元或者美元动一动，可能人民币还是会有点波幅吧。”一股份行交易员表示。
北京时间11:07，人民币兑美元即期报6.2088元，上日收报6.2081元。今日人民币兑美元中间价 为6.1169元，上日中间价为6.1167元。
IMF一位官员上周五表示，一个IMF团队正在访问中国，这是该组织评估是否应将人民币纳入一篮子货币工作的一部分。
全球汇市方面，全球汇市方面，欧元周一亚洲盘初下跌，为打破希腊与其国际债权人之间僵局的谈判周日无果而终。周日的谈判持续了不到一小时，表明双方的分歧可能太大，难以弥合。
本周四凌晨2点美联储将公布利率决议，联储叶伦2点半召开记者会，市场将重点关注此次会议上有关近10年来首次升息的的任何讯息。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2495/6.2545，上日尾盘为6.2490。
北京时间11:07，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2130/6.214元，上一交易日尾盘报6.2155元。 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。