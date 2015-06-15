中国汇市：人民币早盘小跌交投清淡，关注IMF赴华探讨纳入SDR的进展

路透上海6月15日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅下跌，中间价微幅贬值。交易员表示，客盘买兴十分有限，市场维持在不足20个点子区间内运行；关注近期IMF官员赴华就人民币纳入特别提款权（SDR）进行技术磋商的进展。

他们并表示，上周中国公布的经济数据表现不佳，人民币贬值预期略微升温，即期汇价对近期国际美元 小幅走贬并无明显反应。由于中间价依旧缺乏信号，短期汇价料延续窄幅区间整理。

“很清淡，没什么交投，中间价没给什么指引，大家都只是平平盘，市场不动，我们有什么办法？如果欧元或者美元动一动，可能人民币还是会有点波幅吧。”一股份行交易员表示。

北京时间11:07，人民币兑美元即期报6.2088元，上日收报6.2081元。今日人民币兑美元中间价 为6.1169元，上日中间价为6.1167元。

IMF一位官员上周五表示，一个IMF团队正在访问中国，这是该组织评估是否应将人民币纳入一篮子货币工作的一部分。

全球汇市方面，全球汇市方面，欧元周一亚洲盘初下跌，为打破希腊与其国际债权人之间僵局的谈判周日无果而终。周日的谈判持续了不到一小时，表明双方的分歧可能太大，难以弥合。

本周四凌晨2点美联储将公布利率决议，联储叶伦2点半召开记者会，市场将重点关注此次会议上有关近10年来首次升息的的任何讯息。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2495/6.2545，上日尾盘为6.2490。