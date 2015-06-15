韩国金融市场：韩股盘中触及逾两个月低点；韩元下跌

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
同时投资者在美国联邦公开市场委员会(FOMC)开会前也较为谨慎。FOMC定于周二召开为期两天的会议，预计该会议将就备受期待的升息时点提供一些线索。
韩国主板交易股票价格日波动幅度扩大一倍的新政策今日开始实施。市场对此政策的反应微乎其微。
第一毛织 下跌6.6%，至接近三周低点处；因该公司以80亿美元全股票收购三星物产 的提案能否成功，仍存在不确定性。三星物产下跌2.4%。
国内航空公司大韩航空(Korean Air) 和韩亚航空 均跌逾5%，因中东呼吸综合征(MERS)疫情的爆发导致旅游需求骤减。韩国是MERS疫情第二严重的国家，仅次于沙特(沙乌地)阿拉伯。
韩元兑美元小跌，因在希腊未能与债权人达成债务协议消息一出，投资者纷纷规避高风险资产。
韩元兑美元 跌0.2%，至1,116.8。前一交易日收报1,114.7。
0321GMT，韩国三年期公债6月合约 上升0.03点，报109.29。
0321GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,116.8 1,114.7
日圆/韩元 9.0435/467 9.9998
韩国公债期货 * 109.29 109.26
韩国综合股价指数 2,044.85 2,052.17
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
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法股CAC-40指数 (编译 汪红英/刘秀红；审校 张涛/龚芳)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。