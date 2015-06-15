韩国金融市场：韩股盘中触及逾两个月低点；韩元下跌

同时投资者在美国联邦公开市场委员会(FOMC)开会前也较为谨慎。FOMC定于周二召开为期两天的会议，预计该会议将就备受期待的升息时点提供一些线索。

韩国主板交易股票价格日波动幅度扩大一倍的新政策今日开始实施。市场对此政策的反应微乎其微。

第一毛织 下跌6.6%，至接近三周低点处；因该公司以80亿美元全股票收购三星物产 的提案能否成功，仍存在不确定性。三星物产下跌2.4%。

国内航空公司大韩航空(Korean Air) 和韩亚航空 均跌逾5%，因中东呼吸综合征(MERS)疫情的爆发导致旅游需求骤减。韩国是MERS疫情第二严重的国家，仅次于沙特(沙乌地)阿拉伯。

韩元兑美元小跌，因在希腊未能与债权人达成债务协议消息一出，投资者纷纷规避高风险资产。

韩元兑美元 跌0.2%，至1,116.8。前一交易日收报1,114.7。

0321GMT，韩国三年期公债6月合约 上升0.03点，报109.29。

0321GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,116.8 1,114.7

日圆/韩元 9.0435/467 9.9998

韩国公债期货 * 109.29 109.26

韩国综合股价指数 2,044.85 2,052.17

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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