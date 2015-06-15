《全球汇市》欧元处于守势，希腊债务谈判无果而终

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1216 1.1268 -0.46 -7.28 1.2097
美元/日圆 123.43 123.37 +0.05 +3.13 119.68
欧元/日圆 138.44 139.01 -0.41 -4.38 144.78
美元/瑞郎 0.9316 0.9289 +0.29 -6.29 0.9941
英镑/美元 1.5541 1.5554 -0.08 -0.21 1.5573
美元/加元 1.2329 1.2320 +0.07 +6.12 1.1618
澳元/美元 0.7716 0.7723 -0.09 -5.53 0.8168
新西兰元/美元 0.6972 0.6981 -0.13 -10.58 0.7797
澳元/日圆 95.240 95.280 -0.04 -2.57 97.750
新西兰元/日圆 86.060 86.120 -0.07 -7.77 93.310
英镑/日圆 191.82 191.93 -0.06 +2.92 186.38
澳元/新西兰元 1.1058 1.1055 +0.03 +5.63 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 徐文焰/张若琪/李爽/陈宗琦；审校 龚芳/于春红/高琦)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。