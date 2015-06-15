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亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 12:07 BJT

《全球汇市》欧元处于守势，希腊债务谈判无果而终

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1216 1.1268 -0.46 -7.28 1.2097

美元/日圆 123.43 123.37 +0.05 +3.13 119.68

欧元/日圆 138.44 139.01 -0.41 -4.38 144.78

美元/瑞郎 0.9316 0.9289 +0.29 -6.29 0.9941

英镑/美元 1.5541 1.5554 -0.08 -0.21 1.5573

美元/加元 1.2329 1.2320 +0.07 +6.12 1.1618

澳元/美元 0.7716 0.7723 -0.09 -5.53 0.8168

新西兰元/美元 0.6972 0.6981 -0.13 -10.58 0.7797

澳元/日圆 95.240 95.280 -0.04 -2.57 97.750

新西兰元/日圆 86.060 86.120 -0.07 -7.77 93.310

英镑/日圆 191.82 191.93 -0.06 +2.92 186.38

澳元/新西兰元 1.1058 1.1055 +0.03 +5.63 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰/张若琪/李爽/陈宗琦；审校 龚芳/于春红/高琦)

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