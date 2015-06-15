台湾货币市场：短率持平低位，两年期定存单交割未见紧缩

* 两年期定存单交割但未紧缩资金 * 资金充裕，估计半年报结算不致吃紧 * 债券RP部分投信有缺 记者 高洁如 路透台北6月15日 - 台湾银行间短率周一大致持平低位。今日虽有央行两年期定存单交 割，但银行间未受紧缩效果影响，资金稳中有松。展望下周，虽更接近半年报结算，但目前 已有大型银行跨月拆出，半年季报的紧缩效果料不明显。 资调人士指出，市场资金维持充裕，今日大型银行的拆出甚至不能全数续做，可见资金 需求不佳。一家拆入银行也说，市场资金非常多，到期的拆入款都能续做。至于跨月的拆款 交易，目前特定大型银行已供给多日，在市场预期月底不缺之下，票券商落短不落长。 〞到月底我们都是看多的，完全没有半年的紧缩效果，〞一家大型银行交易员表示。 交易员大都认为，6月以来市场资金不但未因税款入库而减少，相反的，资金需求不振 ，市场游资反而比5月更多。 〞我们什么都没有标到，钱多的销不出去，〞大型公股银行交易员表示。他们也说，资 金不好拆出，只能看每日央行隔夜代收的情况，但央行也常打折收游资，多钱的情况没有太 大的改善。 本周有个人综所税第二、及第三批金融机构委托取款，提兑日各在17及26日，入库日在 18日及29日，金额估计较小，市场认为影响有限。 上周五央行标售的200亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.698%。该结果低于市 场预期，较5月标售的同天期存单0.728%走低3个基点，为连续第七次走低。 本地时间12:31 今日盘中报价 上日收盘 台币兑美元 升2.45角报30.981 31.226 台湾加权股价指数 跌0.41%报9,263.72 9,301.93 隔夜银行间拆款加权平均利 0.386% 0.388% 率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.430% 0.295-0.430% --一周拆款利率区间 0.380-0.460% 0.380-0.460% --两周拆款利率区间 0.415-0.440% 0.388-0.460% **票券商不急着拆入跨月款** 短票方面，票券商指出，目前银行端的资金很宽裕，市场没有太多的紧缩因子，即便本 周五是端午连续假期，但各方也多认为资金需求虽会提高，周转金需求增加，但无碍目前资 金充裕的现况。 他们认为，虽然再不久就要结半年报，有部分银行无法承做跨月的交易，不过目前特定 大型银行已开始供应跨月的资金，这使得月底的紧缩效果纾缓很多。 〞目前评估月底是一切昇平的情况，我们也不急着做跨月了，〞一家大型票券商交易员 说。 票券商逢重要的财报结束之际，会提早拆入跨月的资金，以备不时之需。只不过以目前 宽裕的情势，票券商大都只拆入一周左右的资金，因天期较短，可将拆款利率压在偏低水位 。 大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56%，持平上日；部分中小票商 仍成交0.57-0.59%，也同上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 570%，前日亦在0.573%，上日成交量110亿台币，前日为48亿。 台湾央行今日存单到期金额627.90亿台币，存单发行金额待稍晚央行公布。 本周央行存单到期总额为1兆1,708.40亿台币；本周余日的存单到期情况分别为周二5,6 28.00亿、周三2,289.50亿、周四2,898.50亿以及周五264.50亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为162亿台币，累积至周日超额准备为8 93亿台币、加计前期1%的超额准备为1,859亿台币。 **RP市场投信资金稍少** 债市附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，部分法人的资金偏少，在基金方面赎 回，也影响了投信的供给。不过寿险和银行仍有多余资金补其不足，利率大致没有变化。 他们认为，本周虽只上班至周四，周五端午假期休市一日，节前的资金需求虽稍高，不 过不致到紧缩的地步，估计资金水位仍可持稳。 〞无风、无雨也无浪，〞一位大型票券商人士说。 债券交割因素方面，本周四有中信金 旗下中信银交割50亿台币金融债券、台 企银 50亿金融债及东元 公司债30亿台币。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP 主要成交在0.62-0.64%，同上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.64%。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率也未变。今日主要成交在0.45-0.48%左右 ，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.53%，极短天期成交在0.4 6%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 黄凯)