全球金融：新西兰政府确认将加入亚投行，以促进与亚洲地区的贸易

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
路透惠灵顿6月15日 - 新西兰政府周一称，新西兰将加入中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)，以促进与该区域的关系与贸易。
外交部长Murray McCully称，亚洲地区一直在推动全球经济的成长，该地区的发展缓解了瓶颈并改善了生活水平，使得新西兰将从中受惠。
“亚投行将让现有机构如虎添翼，必将为亚洲地区的基础设施发展做出重大贡献，”McCully在一份声明中称。
他表示，新西兰参与了亚投行创始协议条款和治理安排的谈判，已符合相关条件。
新西兰将在未来五年认缴资本1.25亿新西兰元(约合8,720万美元)。
亚投行料将设定初始资本金近1,000亿美元，用于投资基础设施项目，预计年底前开始投入运行。
新西兰对亚洲地区的出口占到其总出口额的43%左右，从亚洲地区的进口规模占到总进口的46%。(完) (编译 刘秀红；审校 戴素萍)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。