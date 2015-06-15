路透基点：统一实业签约五年期贷款，规模增至36亿台币--TRLPC

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
路透香港6月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市公司统一实业已经签约36亿台币(1.16亿美元)五年期分期偿还定期贷款，规模高于30亿台币的初始目标。
台湾银行是唯一牵头行兼簿记行，并担任额度代理行。贷款利率为三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码61个基点。
12家银行作为牵头行在一般银团阶段加入本案，另有一家银行作为经理行参贷。
这笔贷款有2.5年的宽限期，过后分六次每半年等额偿还。
贷款签约日期为6月10日。
借款人上次在联贷市场筹资是2013年6月，当时为两家大陆子公司取得4.48亿元人民币(7,300万美元)三年期双档贷款：A部分为2.3亿元人民币，B部分为2.18亿元人民币，利率为中国人民银行基准利率的95%。(完)
(编译 王兴亚；审校 龚芳)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。