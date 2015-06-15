路透基点：统一实业签约五年期贷款，规模增至36亿台币--TRLPC

路透香港6月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市公司统一实业已经签约36亿台币(1.16亿美元)五年期分期偿还定期贷款，规模高于30亿台币的初始目标。

台湾银行是唯一牵头行兼簿记行，并担任额度代理行。贷款利率为三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码61个基点。

12家银行作为牵头行在一般银团阶段加入本案，另有一家银行作为经理行参贷。

这笔贷款有2.5年的宽限期，过后分六次每半年等额偿还。

贷款签约日期为6月10日。

借款人上次在联贷市场筹资是2013年6月，当时为两家大陆子公司取得4.48亿元人民币(7,300万美元)三年期双档贷款：A部分为2.3亿元人民币，B部分为2.18亿元人民币，利率为中国人民银行基准利率的95%。(完)