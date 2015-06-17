背景资料：中国上市券商近一年来融资情况一览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海6月17日 - 去年10月中国证监会要求国内券商须建立资本补充与管理机制，以及融资融券等资本中介类业务迅速膨胀对券商资本快速消耗，国内上市券商近期密集宣布融资计划。
据初步统计，国内现有24家上市券商中，有22家券商在最近一年里完成或正推进融资计划，融资总量超过3,000亿元人民币，其中已完成募集资金量约1,484亿元。而计划本周A股首次公开发行（IPO）的国泰君安周三宣布定价，融资总量达300.6亿元，创下2010年7月以来最高筹资纪录。
仅有两家券商近一年没有公布融资计划，即西南证券 和方正证券 ，前者第一大股东正转让持股求退，后者前两大股东纷争不断。
去年10月，证监会要求券商需制定三年资本补充规划，三年内要将资本至少补充一次，建立资本补充与管理机制。同时，证券公司要充分利用挂牌上市、发挥股东和潜在股东的作用实现增资以及资本积累三条资本补充的主要路径。
增发计划 募集资金额 时间
国泰君安 IPO发行15.25亿A股 300.6亿元 6月完成
中信证券 增发11亿股H股 270.6亿港元 6月完成
拟向社保基金增发6.4亿股H股 115.2亿港元 6月宣布
东兴证券 拟增发至多4亿A股 至多150亿元 6月宣布
IPO发行5亿A股 45.9亿元 2月完成
申万宏源 增发不超过11亿A股 至多180亿元 6月宣布
东吴证券 增发不超过3亿A股 至多75亿元 5月宣布
海通证券 增发19.17亿H股 329.3亿港元 5月完成
华泰证券 首次公开发行14亿H股 347.2亿港元 5月完成
国金证券 定向增发1.875亿A股 45亿元 5月完成
长江证券 拟定向增发至多7.87亿A股 至多120亿元 5月宣布
招商证券 拟IPO发行至多11.79亿H股 -- 5月宣布
东北证券 拟每10股配售至多2股 至多50亿元 5月宣布
银河证券 增发20亿H股 239.8亿港元 5月完成
IPO发行16.935亿A股 -- 去年4月宣布
国信证券 拟每10股配售至多3股 至多180亿元 4月宣布
IPO发行12亿A股 69.96亿元 去年12月完成
国元证券 拟增发至多4亿股A股 至多121亿元 4月宣布
广发证券 IPO发行14.8亿H股 279亿港元 4月完成
光大证券 拟发行6.8亿股H股（超额配售1亿股） -- 3月宣布
拟定向增发至多6亿A股 不超过80亿元 去年11月宣布
山西证券 拟增发不超过3.1亿A股 不超过40亿元 3月宣布
东方证券 IPO发行10亿A股 100.3亿元 3月完成
西部证券 增发1.98亿A股 50亿元 3月完成
太平洋证券 拟每10股配3股 至多120亿元 1月宣布
兴业证券 拟每10股配3股 至多150亿元 1月宣布
中州证券 IPO发行至多8.772亿A股 -- 去年9月宣布
正在审核中
国海证券 定向增发5.54亿A股 至多50亿元 去年3月宣布
正在审核中
（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”