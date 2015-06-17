背景资料：中国上市券商近一年来融资情况一览

据初步统计，国内现有24家上市券商中，有22家券商在最近一年里完成或正推进融资计划，融资总量超过3,000亿元人民币，其中已完成募集资金量约1,484亿元。而计划本周A股首次公开发行（IPO）的国泰君安周三宣布定价，融资总量达300.6亿元，创下2010年7月以来最高筹资纪录。