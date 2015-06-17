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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 10:03 BJT

背景资料：中国上市券商近一年来融资情况一览

路透上海6月17日 - 去年10月中国证监会要求国内券商须建立资本补充与管理机制，以及融资融券等资本中介类业务迅速膨胀对券商资本快速消耗，国内上市券商近期密集宣布融资计划。

据初步统计，国内现有24家上市券商中，有22家券商在最近一年里完成或正推进融资计划，融资总量超过3,000亿元人民币，其中已完成募集资金量约1,484亿元。而计划本周A股首次公开发行（IPO）的国泰君安周三宣布定价，融资总量达300.6亿元，创下2010年7月以来最高筹资纪录。

仅有两家券商近一年没有公布融资计划，即西南证券 和方正证券 ，前者第一大股东正转让持股求退，后者前两大股东纷争不断。

去年10月，证监会要求券商需制定三年资本补充规划，三年内要将资本至少补充一次，建立资本补充与管理机制。同时，证券公司要充分利用挂牌上市、发挥股东和潜在股东的作用实现增资以及资本积累三条资本补充的主要路径。

　　　　　　　　　　增发计划　　　　　　　　　募集资金额　　　时间

国泰君安　　 IPO发行15.25亿A股　　　　　　　 300.6亿元　 　6月完成

中信证券　　 增发11亿股H股　　　　 　　　　　 270.6亿港元　 6月完成

　拟向社保基金增发6.4亿股H股　　　 115.2亿港元　 6月宣布

东兴证券　　　拟增发至多4亿A股　　　　　　　　至多150亿元　 6月宣布　

　 IPO发行5亿A股　　　　　　　　　 45.9亿元　　　2月完成

申万宏源　　　增发不超过11亿A股　　　　　　　 至多180亿元　 6月宣布

东吴证券　　　增发不超过3亿A股　　　　　　　　至多75亿元　　5月宣布

海通证券　　　增发19.17亿H股　　　　　　　　　329.3亿港元　 5月完成

　　　

华泰证券　　　首次公开发行14亿H股　　　　　　 347.2亿港元　 5月完成

国金证券　　　定向增发1.875亿A股　　　　　　　45亿元　　　　5月完成

长江证券　　　拟定向增发至多7.87亿A股　　　　至多120亿元　 5月宣布

招商证券　　　拟IPO发行至多11.79亿H股　　　　　 -- 5月宣布

东北证券　　　拟每10股配售至多2股　　　　　　 至多50亿元　　5月宣布

银河证券　　　增发20亿H股　　　　　　　　　　 239.8亿港元　 5月完成

　　 IPO发行16.935亿A股　　　　　　　 -- 去年4月宣布

国信证券　　　拟每10股配售至多3股　　　　　　 至多180亿元　 4月宣布

IPO发行12亿A股　　　　　　 69.96亿元　　 去年12月完成

国元证券　　　拟增发至多4亿股A股　　　　　　　至多121亿元　 4月宣布

广发证券　　　IPO发行14.8亿H股　　　　　　 　 279亿港元 4月完成

光大证券　　　拟发行6.8亿股H股（超额配售1亿股）　-- 3月宣布

　拟定向增发至多6亿A股 不超过80亿元　去年11月宣布

　

山西证券　　　拟增发不超过3.1亿A股　　　　　　不超过40亿元　3月宣布

东方证券　　　IPO发行10亿A股　　　　　　　　　100.3亿元　　 3月完成

西部证券　　　增发1.98亿A股　　　　　　　　　 50亿元　　　　3月完成

太平洋证券　　拟每10股配3股　　　　　　　　 　至多120亿元　 1月宣布 　　

兴业证券　　　拟每10股配3股　　　　　　　　　 至多150亿元　 1月宣布

中州证券　　　IPO发行至多8.772亿A股　　　　　　　--　　　　 去年9月宣布

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 正在审核中

国海证券　　　定向增发5.54亿A股　　　　　　　 至多50亿元 去年3月宣布

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 正在审核中

（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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