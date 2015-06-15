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亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 13:43 BJT

更新版 1-韩国经济：将维持扩张性宏观政策；目前MERS的影响有限--企划财政部

“我们将维持扩张性宏观经济政策，直至经济复苏真正站稳脚跟。”

韩国经济较依赖出口，在出口锐减且国内需求迟滞之后，最近几个季度经济难以凝聚动能。

企划财政部长官崔炅焕表示，当前情况并不符合追加预算的法律条件，还需要花更多时间观察疫情对经济的影响。

“即便MERS影响减弱，但毫无疑问经济中某些领域已经受到冲击，”他说。

随着病毒迅速扩散，包括执政党新世界党党首金武星在内的多位议员呼吁政府制定额外预算，以限制MERS对经济的影响。(完)

(编译 李婷仪/郑茵 审校 王丽鑫/张若琪)

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