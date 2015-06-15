更新版 1-韩国经济：将维持扩张性宏观政策；目前MERS的影响有限--企划财政部

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
“我们将维持扩张性宏观经济政策，直至经济复苏真正站稳脚跟。”
韩国经济较依赖出口，在出口锐减且国内需求迟滞之后，最近几个季度经济难以凝聚动能。
企划财政部长官崔炅焕表示，当前情况并不符合追加预算的法律条件，还需要花更多时间观察疫情对经济的影响。
“即便MERS影响减弱，但毫无疑问经济中某些领域已经受到冲击，”他说。
随着病毒迅速扩散，包括执政党新世界党党首金武星在内的多位议员呼吁政府制定额外预算，以限制MERS对经济的影响。(完)
(编译 李婷仪/郑茵 审校 王丽鑫/张若琪)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。