企业并购：台湾宏达电称未与华硕接触并购事宜，也不会考虑

路透台北6月15日 - 台湾大型智能手机厂商--宏达电 周一称，未与华硕 接触、也不会考虑与华硕的并购事宜。

台湾大型电子公司--华硕电脑 财务长张伟明周五对路透表示，董事长施崇棠针对媒体询问并购智能手机厂--宏达电的可能性时表示，不排除并购宏达电的可能。

但宏达电稍早的重大讯息公告中指出，绝无此事，并未与华硕接触、也不会考虑与华硕的并购事宜。

曾经是台湾股王的宏达电，先前闪电调降第二季财测。月初该公司大幅调降2015年第二季合并营收目标至330-360亿台币，营业毛利率19%-19.5%，及每股亏损9.70-9.94台币。

此令市场大失所望，宏达电股价自今年盘中高位161台币，跌落至近期新低72.7台币，跌幅达54.8%。