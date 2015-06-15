企业并购：台湾宏达电称未与华硕接触并购事宜，也不会考虑

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
路透台北6月15日 - 台湾大型智能手机厂商--宏达电 周一称，未与华硕 接触、也不会考虑与华硕的并购事宜。
台湾大型电子公司--华硕电脑 财务长张伟明周五对路透表示，董事长施崇棠针对媒体询问并购智能手机厂--宏达电的可能性时表示，不排除并购宏达电的可能。
但宏达电稍早的重大讯息公告中指出，绝无此事，并未与华硕接触、也不会考虑与华硕的并购事宜。
曾经是台湾股王的宏达电，先前闪电调降第二季财测。月初该公司大幅调降2015年第二季合并营收目标至330-360亿台币，营业毛利率19%-19.5%，及每股亏损9.70-9.94台币。
此令市场大失所望，宏达电股价自今年盘中高位161台币，跌落至近期新低72.7台币，跌幅达54.8%。
本地时间1328，宏达电大涨10%升抵涨停，报83.6台币；华硕电脑则下跌0.51%报290.50台币。台股大盘则跌0.4%。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。