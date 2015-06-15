台湾股市：受亚股牵累收盘下跌，周四美联储会议前料观望

香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透台北6月15日 - 台湾股市周一小幅收跌，跟随亚股走低。分析师指出，希腊债务磋商局势不佳，令投资者担忧，亚股全面走弱，且本周四有美国联邦储备理事会的议息会议，结果出炉前料观望心态浓厚。
大盘加权股价指数 收跌0.46%报9,259.48点；今日成交初值 为745.73亿台币，上交易日修正后为832.60亿。
凯基投顾分析师张明祥说，〞亚股大家都跌，而且周三还有台指期的结算。〞
他表示，外资在台指期的空单由先前的高位2.8万口已逐步下跌，目前剩下不到2万口空单，随着指数走低，这些空单已经获利不少。后续就要观望这些空单在结算过后转仓的情况，以判断外资后续操作的方向。
美国股市上周五下跌，因希腊债务磋商触礁，且投资者担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)将有多快升息，遂保持谨慎态度。
数位官员对路透称，欧盟高级官员首次正式讨论了可能出现的希腊债务违约情形，因雅典方面与国际金主之间的谈判在即将到来的月底偿债期限之前陷入僵局。
本地时间14:06，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.81%。(完)
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)