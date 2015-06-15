台湾股市：受亚股牵累收盘下跌，周四美联储会议前料观望

路透台北6月15日 - 台湾股市周一小幅收跌，跟随亚股走低。分析师指出，希腊债务磋商局势不佳，令投资者担忧，亚股全面走弱，且本周四有美国联邦储备理事会的议息会议，结果出炉前料观望心态浓厚。

大盘加权股价指数 收跌0.46%报9,259.48点；今日成交初值 为745.73亿台币，上交易日修正后为832.60亿。

凯基投顾分析师张明祥说，〞亚股大家都跌，而且周三还有台指期的结算。〞

他表示，外资在台指期的空单由先前的高位2.8万口已逐步下跌，目前剩下不到2万口空单，随着指数走低，这些空单已经获利不少。后续就要观望这些空单在结算过后转仓的情况，以判断外资后续操作的方向。

美国股市上周五下跌，因希腊债务磋商触礁，且投资者担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)将有多快升息，遂保持谨慎态度。

数位官员对路透称，欧盟高级官员首次正式讨论了可能出现的希腊债务违约情形，因雅典方面与国际金主之间的谈判在即将到来的月底偿债期限之前陷入僵局。