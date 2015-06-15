重发-新兴汇市：亚币受到冲击，因希腊债务谈判失败及美联储会前市场谨慎

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路透新加坡6月15日 - 多数新兴亚币周一下跌，之前希腊与债权人之间旨在避免希腊违约的谈判无果而终，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议之前市场也保持谨慎，此次会议可能会在升息时间方面提供线索。

菲律宾披索 触及15个月新低，因市场担心将有更多资金外流。坡元 扩大跌势，之前新加坡公布第一季就业出现近六年来的首次下降。

韩元 下跌，因海外资金和进口商存在美元需求。马币兑美元 持于九年低位附近。

希腊与债权人周日结束僵局的谈判破裂，使亚洲股市和欧元 受到打击。

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)周二和周三将举行会议，投资者期待能从会后美联储主席叶伦在记者会的讲话中听出微妙的变化。

6月初的美国消费者信心大涨，因市场预期就业市场趋紧将刺激大幅加薪，这可能支持下半年整体的经济增长。

“美联储会议前的担忧将支撑美元/亚币，”澳洲联邦银行驻新加坡的亚洲货币策略师Andy Ji表示。

“当前的焦点在‘点阵图’上面。市场的预期是逐渐收紧政策。如果点阵图没有变化，将提振美元/亚洲货币，”Ji表示，他指的是美联储对经济和利率的预测。

他补充说，如果点阵图没有变化，坡元和马币可能较其他新兴亚洲货币下跌更多，因为这两种货币与美元的关联更紧密。

菲律宾批索兑美元最多下跌0.4%，报45.31，为2014年3月以来最低。

坡元受宏观基金和杠杆账户的卖盘打击下滑。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 123.52 123.47 -0.04 -3.13 119.66

坡元 1.3487 1.3441 -0.34 -1.68 1.3260

台币 30.981 31.226 +0.79 +2.38 31.718

韩元 1116.90 1114.70 -0.20 -1.58 1099.30

泰铢 33.72 33.74 +0.06 -2.43 32.90

菲律宾披索 45.27 45.15 -0.25 -1.20 44.72

印尼卢比 13330.00 13330.00 +0.00 -7.13 12380.00

印度卢比 64.11 64.06 -0.07 -1.68 63.03

马币 3.7640 3.7595 -0.12 -7.11 3.4965

人民币 6.2089 6.2081 -0.01 -0.08 6.2040

(完)

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