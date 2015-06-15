《全球市场》亚洲股市与欧元下滑，因希腊债务谈判未能达成协议

上周标普500指数 和道琼工业指数 周线小幅上扬；Nasdaq指数 则小跌。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周二、三将召开政策会议。在美联储公布决议后，主席叶伦的措辞是否有任何细微的调整，将是关注重点。

原油期货延续前两个交易日的跌势，投资人因担心沙特增产将使全球供应过剩的情况加剧，因而了结获利。

布兰特原油 约跌0.5%至63.57美元，上周上涨0.7%。美国原油 跌0.4%至59.73美元，上周涨1.5%。

金价 小涨至1,180.22美元，此前希腊及其债权人的债务谈判无果而终，但美联储会议前的审慎气氛限制金价涨幅。(完)