《全球市场》亚洲股市与欧元下滑，因希腊债务谈判未能达成协议

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
上周标普500指数 和道琼工业指数 周线小幅上扬；Nasdaq指数 则小跌。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周二、三将召开政策会议。在美联储公布决议后，主席叶伦的措辞是否有任何细微的调整，将是关注重点。
原油期货延续前两个交易日的跌势，投资人因担心沙特增产将使全球供应过剩的情况加剧，因而了结获利。
布兰特原油 约跌0.5%至63.57美元，上周上涨0.7%。美国原油 跌0.4%至59.73美元，上周涨1.5%。
金价 小涨至1,180.22美元，此前希腊及其债权人的债务谈判无果而终，但美联储会议前的审慎气氛限制金价涨幅。(完)
(编译 郑茵/王丽鑫/王颖/王兴亚/张若琪 审校 李婷仪/蔡美珍/龚芳/艾茂林)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。