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市场报道 | 2015年 6月 15日 星期一 14:03 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：希腊债务谈判破裂打击人气，聚焦美联储会议

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  *  欧元/美元跌0.59%，欧元/日圆跌0.5%，澳元/美元跌0.23%，新西兰
元/美元跌0.27%。
    
  *  标普电子迷你股指下跌0.36%，日经指数下跌0.13%，沪综指跌0.71%
，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.83%。
    
  *  美国10年期公债收益率跌4个基点，报2.3450%；布兰特原油期货跌0
.5%，西德克萨斯中质油期货跌0.47%，现货金持平。
    
  *  希腊与债权人达成协议的“最后努力”失败。 
    
  *  市场焦点转向美联储官员讲话的措辞和希腊债务谈判。(完)
    
      
    
      
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 (编译 李春喜 审校 龚芳)

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