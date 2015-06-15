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亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 14:23 BJT

日本股市：收盘持平，受累于希腊问题和美联储会议之前的谨慎人气

路透东京6月15日 - 日股周一收盘基本持平，交投也较清淡，因希腊与债权人之间僵局未解引发忧虑，并且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议之前市场也较为谨慎。

日经指数 跌0.1%至20,387.79点，但已从日内低点20,205.10点反弹，抹去了大部分跌幅，因投资者对市场前景总体仍保持乐观。

东证股价指数 收盘持平于1,651.92点，收复稍早0.8%的跌幅；JPX-日经400指数 也持平于14,904.91点。成交量为4月初以来最低，较过去100个交易日的平均水平低20%。(完)

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