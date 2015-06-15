台湾债市：公债殖利率几无变动，静待FED会议结果

* 美债殖利率于亚洲时段走低，台债殖利率一度下滑 * FED开会在即，市场观望令交投缺乏方向 * 台债因资金面、基本面及筹码面均偏多，空头不敢造次 路透台北6月15日 - 台湾公债殖利率周一收在平盘附近；交易员指出，早盘受美债在亚洲市场交易时殖利 率下滑带动，吸引台债买盘进场追价，殖利率一度往下走低；惟因希腊问题等不确定因素，加上美国联邦储备 理事会(美联储/FED)即将开会，市场观望气氛浓厚，殖利率收敛至平盘附近，交易清淡。 交易员认为，倘若FED无惊人之举，预计未来台债仍将走自己的路，在基本面、资金面及筹码面等偏多因 素支撑之下，续呈中性偏多态势。 〞大家都预估美国FED要到9月才会升息 ，除非是提前，否则就大家都无感了。〞票券商交易员说。 证券公司交易员指出，今天早盘因美国指标10年公债殖利率 于亚洲市场交易时殖利率跌到2.3 5%附近，吸引买盘涌入追多，台债殖利率也跟着下走，10年券最低下滑至1.5220%；但随后因不确定因素而缓 步拉升至平盘附近。 但交易员均认为，由于台债和国际市场脱钩，目前台债还是中性偏多，空方不敢贸然造次，使台债气氛趋 向偏多格局。 大型金融机构交易员也表示，市场交投清淡，交易量不大，短线仅采当冲操作。 交易员预估，明日五年债104/9期殖利率主交投区间暂看在0.99%-1.01%；10年增额券104/5RA04105R=TWO 发行前交易殖利率暂看1.51%-1.53%。 美联储本周二、三将召开政策会议。在美联储公布决议后，主席叶伦的措辞是否有任何细微的调整，将是 关注重点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 +0.05 1.0020 1.0000-1.0025 15.00 10 104/5R -0.05 1.5250 1.5220-1.5275 62.00 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 6月15日(一)：美国6月纽约联储制造业指数、美国5月工业生産和制造业産出、全美6月住宅建筑商协会(N AHB)房屋市场指数。 6月16日(二)：德国5月CPI和HICP终值、德国6月ZEW经济景气判断指数及现况指数、欧元区第一季就业报 告、美国5月建筑许可年率和房屋开工率、日本5月进出口及贸易收支、20国集团(G20)峰会筹备会议、美国联 邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行爲期两天的利率会议。 6月17日(三)：欧元区5月HICP终值、日本6月路透短观制造业景气判断指数、美联储公布利率决议，总裁 叶伦举行记者会、欧洲央行管委会与全行委员会会议。 6月18日(四)：中国5月银行结售汇及代客涉外收付款数据、中国5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 、欧元区第一季劳工成本及薪资、美国5月CPI及第一季经常帐、美国6月费城联邦储备银行制造业指数、韩国5 月PPI、欧洲央行将宣布定向长期再融资操作(TLTRO)配额、欧元集团会议、日本央行货币政策会议(至19日)、 欧洲央行管委会与全行委员会会议进入第二日，无宣告利率之计划。 6月19日(五)：德国5月PPI、欧元区4月经常帐、日本央行副总裁中曾宏讲话、旧金山联储总裁威廉姆斯和 克利夫兰联储总裁梅斯特分别在两次活动上发表讲话。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5R 1.5250 5 104/9 1.0020 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 董永年/杨淑祯)