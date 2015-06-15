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亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 14:43 BJT

国际油市：供应过剩打击油价下跌，墨西哥湾风暴支撑美国油价

美国投行Jefferies周一称，油市短期内仍然供过于求。

“基本面数据显示，油市供应过剩逾200万桶/日，”该行称。但还表示，受近期油价上涨影响，该行已将2015年布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)价格预期分别上调至每桶60和55.10美元，此前为52.50和48.60美元。

0605GMT，近月美国原油期货 跌0.22美元，至每桶59.74美元；布兰特原油期货 跌0.21美元，至每桶63.66美元。

“油价仍然承压，因强劲的季节性需求噱头走向终结，市场将关注焦点重放回至供应基本面上，”澳新银行(ANZ)称。

美国原油价格周一跌幅稍小是因为，墨西哥湾南部遭遇大型热带扰动，美国国家飓风中心称，该气旋有70%的可能在未来48小时演变为热带气旋，有可能对该区域石油生产带来威胁。

布兰特/美国原油期货价差CL-LCO1=R收窄至每桶3.50美元，创下自4月触及年底低点以来最低水平。

巴克莱称，由于美国炼厂利润率高于欧洲或亚洲，预计布兰特/WTI价格将收窄至每桶3美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/刘秀红；审校 艾茂林/高琦)

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