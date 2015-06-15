国际油市：供应过剩打击油价下跌，墨西哥湾风暴支撑美国油价

香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
美国投行Jefferies周一称，油市短期内仍然供过于求。
“基本面数据显示，油市供应过剩逾200万桶/日，”该行称。但还表示，受近期油价上涨影响，该行已将2015年布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)价格预期分别上调至每桶60和55.10美元，此前为52.50和48.60美元。
0605GMT，近月美国原油期货 跌0.22美元，至每桶59.74美元；布兰特原油期货 跌0.21美元，至每桶63.66美元。
“油价仍然承压，因强劲的季节性需求噱头走向终结，市场将关注焦点重放回至供应基本面上，”澳新银行(ANZ)称。
美国原油价格周一跌幅稍小是因为，墨西哥湾南部遭遇大型热带扰动，美国国家飓风中心称，该气旋有70%的可能在未来48小时演变为热带气旋，有可能对该区域石油生产带来威胁。
布兰特/美国原油期货价差CL-LCO1=R收窄至每桶3.50美元，创下自4月触及年底低点以来最低水平。
巴克莱称，由于美国炼厂利润率高于欧洲或亚洲，预计布兰特/WTI价格将收窄至每桶3美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/刘秀红；审校 艾茂林/高琦)
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)