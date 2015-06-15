更新版 1-中国汇市：人民币续创逾一个月收盘新低，关注6.21元关口支撑

香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
* 人民币续创逾一个月收盘新低
* 交投清淡，偶尔有大额购汇
* 人民币贬值预期略升温
* 6.21关口支撑不容忽视 (新增收盘报价和评论)
路透上海/北京6月15日 - 人民币兑美元即期 周一续创逾一个月收盘新低，中间价小贬。交易员称，场内交投清淡，偶尔有些购汇大盘。目前贬值预期略升温，因上周公布的中国经济数据仍较黯淡，且美联储利率决议公布前市场情绪趋谨慎；不过6.21元关口对人民币的支撑亦不容忽视。
市场并关注近期国际货币基金组织（IMF）官员赴华就人民币纳入特别提款权（SDR）进行技术磋商的进展。由于中间价依旧缺乏信号，短期人民币汇价料延续窄幅区间整理。
“很清淡，没什么交投，中间价没给什么指引，大家都只是平平盘，市场不动，我们有什么办法？如果欧元或者美元动一动，可能人民币还是会有点波幅吧。”一股份行交易员表示。
另一中资行交易员亦称，近期除了偶尔有些购汇大盘外，整体结售汇较为清淡，至于过小额的客盘变化量则不甚明显。
IMF一位官员上周五表示，IMF已派出一个团队访问中国，这是该组织评估是否应将人民币纳入一篮子货币工作的一部分。
全球汇市方面，欧元周一下跌，兑瑞郎则降至近两周最低位，因希腊与其国际债权人在周末为打破僵局而进行的谈判无果而终。
本周四凌晨2点美联储将公布利率决议，美联储主席叶伦2点半召开记者会。预计美联储本周料维持利率不变，市场焦点将放在决策者身上，寻找联储近十年来首次升息时间点的明确讯息。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2090 6.2081 -0.01%
中间价 6.1169 6.1167 0.00%
成交额 129亿美元
日内美元/人民币相对中间价最大波 1.52% (上限±2%) 日高 日低
幅
日内波动幅度(pips) 18 6.2080 6.2098
2015年来即期升贬值幅度 -0.08%
1年期美元/人民币掉期升水 1300
今日 上日
1年期NDF 6.2525/6.2575 6.2490
CNH即期 6.2124/6.2146 6.2155
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 杨淑祯/张喜良)
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)