《中国新债预测》国开行五期债定位跟随二级抬升，谨慎情绪有所加重

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息债

* 期限及招标金额：1/5/7年50亿元；3年60亿元；10年70亿元

* 招标时间: 1/3/5年：6月16日10:00-11:10

* 7/10年：10:00-11:40

* 受访人数: 9位(券商和银行)

* 预测区间: 2.55%-2.70%；3.45%-3.57%；3.70%-3.90%；4.00%-4.13%；4.02%-4.15%

* 预测均值: 2.63%；3.53%；3.82%；4.09%；4.10%

路透上海6月15日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一至10年五期债。路透调查显示，上周五尾盘期望中的宽松政策落空，加之资金紧推涨二级收益率，谨慎情绪有所加重，明日新债预期较上周结果走升，预测均值依次为2.63%；3.53%；3.82%；4.09%；4.10%。

北京一银行交易员表示，与此前波动有限相比，今日二级收益率涨势较为明显。若资金面没有改观，明日新债发行压力较大，较上周结果上行应是大概率事件。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.6773%、3.5620%、3.8403%、4.0802%和4.0759%。

上周二国开行增发的同期限五期债，中标收益率分别为2.5827%、3.4507%、3.7475%、4.0176%和4.0332%。

另外，财政部明日将进行1,000亿元人民币的两期国库现金定存招标，向市场投放流动性，届时还需要看看该因素是否会有助缓和资金面。

明日五期债中，一、五、七、10年期为该行2015年第11、八、九和10期增发债，票面利率依次为3.19%、4.13%、4.25%及4.21%。三年期品种为该行2015年第12期新发债。具体发行条款如下：

2015第12期新发债及第11、8、9、10期增发债

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发行上限 1/5/7年50亿元；3年60亿元；10年70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：6月16日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 6月18日

起息日 1年：5月12日；3年：6月18日；5/7/10年：4月13日

分销期 6/17-6/18

上市日 6月22日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%