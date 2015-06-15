更新版1-新加坡数据：第一季失业率终值为1.8%，就业人数为2009年第二季来首降

星展银行资深分析师Irvin Seah表示，很难断定就业突然下降的原因。

他还表示，就业萎缩部分原因或许是外籍工人聘雇限制规定下，雇主的招聘活动变化所致。过去几年新加坡就外籍工人聘雇出台了一些限制性规定。

“最近一次就业下降还是在雷曼危机的时候，历史上看...如果经济进入衰退阶段，该数字只会降至负值。”

“但和如今不同，过去我们没有这么大的政策效应。劳工市场状况已经因为政策的变动而发生了明显的变化。所以不能立即断言...这是衰退的缘故。”

经季节调整的失业率第一季降至1.8%，第四季为1.9%。

经季节调整的空缺职位数从6.55万降至6.53万，但比2014年的6.2万要高，表明对工人的需求比上年同期要多。(完)