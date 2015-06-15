韩国个股：好丽友称正考虑竞购乐购韩国分支

路透首尔6月15日 - 韩国好丽友(Orion) 周一表示，正在考虑竞购英国零售商乐购(Tesco) 的韩国分支。后者的估值约为60亿美元。

好丽友称，尚未就是否提交正式报价做出决定。好丽友发言人此前曾告诉路透，公司已经收到乐购出售其韩国分支Homeplus的资料备忘录。

知情人士本月稍早向路透表示，乐购已聘请汇丰控股 为其出售韩国业务提供咨询服务。 (完)