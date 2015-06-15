欧洲政经：若IMF不参与，德国议会将不支持任何希腊协议--基民党领袖

路透柏林6月15日 - 德国议会保守党基督教民主党(CDU)的秘书长考德(Volker Kauder)周一表示，如果国际货币基金组织(IMF)不参与，德国议会就不会支持救助希腊的任何协议。

考德是德国总理梅克尔的密切盟友。他还表示，梅克尔显然希望希腊留在欧元区。考德说，希腊退出欧元区肯定不如留下来。

“如果IMF不参与，我就不会投票支持进一步向希腊拨款，”考德对德国电视一台(ARD)表示。“我们很高兴IMF和我们在一起，但如果IMF说它要退出，那么我们的议会也会说，我们不能进一步拨付(贷款)。”

“我们都知道赌注是什么。除了希腊自己，欧洲其他国家或组织都不为此负责任。”