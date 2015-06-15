中国旅游：首季旅行社组织出境游近900万人次，同比增21%--国家旅游局

香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透北京6月15日 - 中国国家旅游局称，一季度全国旅行社出境旅游组织895.32万人次，同比增长21.38%；国内旅游组织2,039.55万人次，同比增长8.84%。
新华社周一援引国家旅游局并称，出境游目的地前10位依次是泰国、香港、韩国、台湾、日本、澳门、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、法国；而国内游方面，广东、浙江、山东位列目的地前三甲。
旅游局数据并显示，一季度旅行社入境旅游外联人次排名前五位的客源地依次为香港、韩国、台湾、澳门、新加坡。（完） (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)