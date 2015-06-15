版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 15:06 BJT

印度数据：5月趸售物价较上年同期下滑2.36%，为连续第七个月走低

路透新德里6月15日 - 印度政府周一发布的数据显示，5月趸售(批发)物价年率 连续第七个月下滑，为下降2.36%，降幅不及预期，主要是受到油价和制造产品价格的挫低影响。

路透调查的分析师本来预期印度5月趸售物价较上年同期下降2.5%，4月的年率为下降2.65%。

5月趸售燃料价格较上年同期下滑10.51%，制造业产品成本则为下滑0.64%。（完）

(编译 高琦 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐