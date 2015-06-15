版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 15:13 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆面临的技术面压力加大

0656 GMT

* 欧元/日圆面临的技术面压力越来越大

* 空头需要将欧元/日圆今日收盘价压低在138.02日圆下方，才能促使汇率进一步走软

* 138.02日圆为5-6月133.10-141.06日圆升势的38.2%回撤位

* 我们在139.20日圆处设置了短期卖单

* 冀望汇率守住周五高点139.362日圆

* 图表：link.reuters.com/vyx84w　(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

(编译 汪红英；审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐