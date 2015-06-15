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亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 15:27 BJT

中国新债：进出口行周四将增发至多80亿元两期债，期限一年和三年

路透上海6月15日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(18日)在银行间债市招标增发至多80亿元人民币两期固息债，期限包括一年和三年，发行上限均为40亿元。

上述两期债分别为该行今年第11和12期增发债，票面利率分别为2.63%和3.53%；具体发行条款如下：

2015年第11期及第12期增发债

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招标规模上限 各40亿元

期限/计息方式 1/3年固息

招标时间 6月18日10:00-11:30

中标方式 单一价格中标(荷兰式)

起息日 1年：5月29日；3年：6月8日

缴款日 6月19日

分销期 6/18-6/19

上市日 6月24日

发行手续费 0.05%

基本承销额 无

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 张喜良)

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