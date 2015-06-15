中国新债：进出口行周四将增发至多80亿元两期债，期限一年和三年

香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透上海6月15日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(18日)在银行间债市招标增发至多80亿元人民币两期固息债，期限包括一年和三年，发行上限均为40亿元。
上述两期债分别为该行今年第11和12期增发债，票面利率分别为2.63%和3.53%；具体发行条款如下：
2015年第11期及第12期增发债
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招标规模上限 各40亿元
期限/计息方式 1/3年固息
招标时间 6月18日10:00-11:30
中标方式 单一价格中标(荷兰式)
起息日 1年：5月29日；3年：6月8日
缴款日 6月19日
分销期 6/18-6/19
上市日 6月24日
发行手续费 0.05%
基本承销额 无
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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 张喜良)
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)