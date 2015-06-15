版本:
中国
债券 | 2015年 6月 15日 星期一 15:53 BJT

标题新闻：德国基督教民主党副党魁称希腊政府在同债权人的谈判中所提的要求“根本不切实际”

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐