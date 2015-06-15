中国人事：央行调整货币政策委员会委员，胡晓炼等卸任--央行

香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透北京6月15日 - 中国央行周一公布调整后的中国央行货币政策委员会委员名单，显示任命连维良、史耀斌、张晓慧、田国立为货币政策委员会委员，朱之鑫、胡晓炼、马建堂、胡怀邦不再担任货币政策委员会委员职务。
央行网站显示，樊纲、黄益平、白重恩入选新一届货币政策委员会委员；而现任货币政策委员会经济金融专家委员钱颖一、陈雨露、宋国青任期已满。
中国政府网显示，连维良、史耀斌、张晓慧、田国立目前分别担任发展改革委副主任、财政部副部长、人民银行行长助理、中国银行业协会会长。
此外，中国央行网站并显示：樊纲，现任中国经济体制改革研究会副会长，北京大学、中国社会科学院研究生院经济学教授；黄益平，现任北京大学国家发展研究院副院长；白重恩，现任清华大学经管学院副院长、弗里曼经济学讲席教授。（完） (发稿 李贺；审校 曾祥进)
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)