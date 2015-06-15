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亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 15:52 BJT

全球金市：希腊危机引发的避险买盘推高金价，但美元上涨抑制金价

在政治和金融面不确定性期间，黄金往往受到追捧，不过金价涨势一般都较为短暂。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓量触及2008年以来最低水平，上周五又见到更多资金外流。其他数据显示，截至6月9日当周，对冲基金和资产管理公司削减了黄金净多头头寸。

最大黄金消费地区--亚洲的实物需求表现疲弱，因较窄的价格区间及其他资产更好的收益率，令投资者避开金市。

在交投线索方面，金市投资者等待从美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周稍晚的政策会议中寻找线索，希望从中解读美联储何时进行近10年来的首次升息。

美联储定于周二召开为期两天的政策会议，周三发表政策声明。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1184.28 3.98 0.34

现货银 15.96 0.04 0.25

现货铂金 1092.49 -2.16 -0.2

现货钯金 733.75 -2.9 -0.39

COMEX期金 1183.9 4.7 0.4

COMEX期银 15.945 0.12 0.76

汇率

欧元/美元 1.1236

美元指数 95.101

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/刘秀红；审校 龚芳)

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