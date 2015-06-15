全球金市：希腊危机引发的避险买盘推高金价，但美元上涨抑制金价

香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
在政治和金融面不确定性期间，黄金往往受到追捧，不过金价涨势一般都较为短暂。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓量触及2008年以来最低水平，上周五又见到更多资金外流。其他数据显示，截至6月9日当周，对冲基金和资产管理公司削减了黄金净多头头寸。
最大黄金消费地区--亚洲的实物需求表现疲弱，因较窄的价格区间及其他资产更好的收益率，令投资者避开金市。
在交投线索方面，金市投资者等待从美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周稍晚的政策会议中寻找线索，希望从中解读美联储何时进行近10年来的首次升息。
美联储定于周二召开为期两天的政策会议，周三发表政策声明。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1184.28 3.98 0.34
现货银 15.96 0.04 0.25
现货铂金 1092.49 -2.16 -0.2
现货钯金 733.75 -2.9 -0.39
COMEX期金 1183.9 4.7 0.4
COMEX期银 15.945 0.12 0.76
汇率
欧元/美元 1.1236
美元指数 95.101
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/刘秀红；审校 龚芳)
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)