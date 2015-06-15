《全球汇市》希腊谈判失败令欧元承压，隐含波动率跳涨到三年半高位

香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1247 1.1268 -0.19 -7.03 1.2097
美元/日圆 123.52 123.37 +0.12 +3.21 119.68
欧元/日圆 138.90 139.00 -0.07 -4.05 144.77
美元/瑞郎 0.9294 0.9289 +0.05 -6.51 0.9941
英镑/美元 1.5530 1.5554 -0.15 -0.28 1.5573
美元/加元 1.2331 1.2320 +0.09 +6.14 1.1618
澳元/美元 0.7720 0.7723 -0.04 -5.48 0.8168
新西兰元/美元 0.6974 0.6981 -0.10 -10.56 0.7797
欧元/瑞郎 1.0455 1.0459 -0.04 -13.06 1.2026
欧元/英镑 0.7240 0.7239 +0.01 -6.64 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2082 9.2183 -0.11 -2.75 9.4688
美元/挪威克朗 7.7711 7.7419 +0.38 +4.00 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/艾茂林/汪红英；审校 王洋/龚芳)
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)