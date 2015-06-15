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亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 16:12 BJT

《全球汇市》希腊谈判失败令欧元承压，隐含波动率跳涨到三年半高位

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1247 1.1268 -0.19 -7.03 1.2097

美元/日圆 123.52 123.37 +0.12 +3.21 119.68

欧元/日圆 138.90 139.00 -0.07 -4.05 144.77

美元/瑞郎 0.9294 0.9289 +0.05 -6.51 0.9941

英镑/美元 1.5530 1.5554 -0.15 -0.28 1.5573

美元/加元 1.2331 1.2320 +0.09 +6.14 1.1618

澳元/美元 0.7720 0.7723 -0.04 -5.48 0.8168

新西兰元/美元 0.6974 0.6981 -0.10 -10.56 0.7797

欧元/瑞郎 1.0455 1.0459 -0.04 -13.06 1.2026

欧元/英镑 0.7240 0.7239 +0.01 -6.64 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2082 9.2183 -0.11 -2.75 9.4688

美元/挪威克朗 7.7711 7.7419 +0.38 +4.00 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 高琦/艾茂林/汪红英；审校 王洋/龚芳)

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