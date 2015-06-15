版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 15:58 BJT

韩国经济：政府若拟定追加预算，负面效应将有限

路透首尔6月15日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周一表示，政府若拟定追加预算以因应经济疲态，则取得预算资金所带来的负面效应料将有限。

“我同意倘若追加预算的话，规模将颇为可观，”崔炅焕指出。

“目前市场流动性充沛...我们若决定追加预算，则取得资金所带来的负面效应不致太大。”(完) (编译 龚芳; 审校 艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐