欧元债市：二线国家公债收益率跳升，此前希腊债务谈判破裂

国际货币基金组织(IMF)上周四宣布，由于同希腊政府仍然存在重大分歧，其谈判代表团已经放下布鲁塞尔的磋商飞回华盛顿，这使停滞不前的希腊债务问题谈判陡生变数。

德国议会保守党基督教民主党(CDU)的秘书长考德(Volker Kauder)周一表示，如果IMF不参与，德国议会就不会支持救助希腊的任何协议。

意大利 、西班牙 和葡萄牙10年期公债收益率(殖利率)延续上周升势，均上涨9个基点，分别报2.31%、2.34%和3.15%。希腊同期公债收益率升61个基点，至12.44%。

欧元区二线国家公债收益率较德债溢价处于至少2014年11月以来最高，但仍大大低于2012年债务危机最严重时期所及高位。

德国10年期公债收益率 下降3个基点，至0.81%，继续自上周所及高于1%的九个月高位回落。

在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布政策声明之前，预计德债收益率进一步下降的可能性有限。(完)

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