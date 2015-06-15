欧元债市：二线国家公债收益率跳升，此前希腊债务谈判破裂

香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
国际货币基金组织(IMF)上周四宣布，由于同希腊政府仍然存在重大分歧，其谈判代表团已经放下布鲁塞尔的磋商飞回华盛顿，这使停滞不前的希腊债务问题谈判陡生变数。
德国议会保守党基督教民主党(CDU)的秘书长考德(Volker Kauder)周一表示，如果IMF不参与，德国议会就不会支持救助希腊的任何协议。
意大利 、西班牙 和葡萄牙10年期公债收益率(殖利率)延续上周升势，均上涨9个基点，分别报2.31%、2.34%和3.15%。希腊同期公债收益率升61个基点，至12.44%。
欧元区二线国家公债收益率较德债溢价处于至少2014年11月以来最高，但仍大大低于2012年债务危机最严重时期所及高位。
德国10年期公债收益率 下降3个基点，至0.81%，继续自上周所及高于1%的九个月高位回落。
在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布政策声明之前，预计德债收益率进一步下降的可能性有限。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 杜明霞/刘秀红；审校 于春红/龚芳)
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透罗马1月20日 - 意大利央行周五称，意国经济今年将继续增长，增速大致如2016和2015年般缓慢；但央行警告称，该展望较有可能恶化而不是好转。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2