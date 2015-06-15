更新版 1-中国人事：央行调整货币政策委员会委员，樊纲二次入围主张政策中性

* 央行公布调整后的货币政策委员会委员名单

* 樊纲二次入选货币政策委员会委员，主张货币政策中性

* 两专家主攻制度经济 (新增更多内容和细节)

路透北京6月15日 - 中国央行周一公布调整后的货币政策委员会委员名单，任命连维良、史耀斌、张晓慧、田国立为货币政策委员会委员，朱之鑫、胡晓炼、马建堂、胡怀邦不再担任货币政策委员会委员职务。

央行网站并显示，樊纲、黄益平、白重恩入选新一届货币政策委员会委员；而现任货币政策委员会经济金融专家委员钱颖一、陈雨露、宋国青任期已满。

中国央行网站货币政策委员会历任委员名单显示，本次入选名单的樊纲曾任职过货币政策委员，这是他第二次成为货币当局的智囊，上一次的任期至2010年3月。

上次樊纲任职货币政策委员时遇到2008年的全球金融危机，他当时预测，世界金融危机中中国经济不会出现大问题，而国家宏观调控的目标是要熨平经济周期，宏观政策应当防止经济过热之后出现灾难性的冷。

此次樊纲履新又逢中国经济进入新常态，经济增速相对往年有所下滑；同时，CPI涨幅下降，PPI长期处于负增长区间。他在去年底明确表态，两位数增长不是中国的正常增长，大多是过热增长，现在则是回归常态；而对于物价，他的判断则是“轻度通货紧缩”。

上周，中国央行在最新的2015年中国宏观经济预测中，将2015年中国全年GDP增速基准预测略微下调0.1个百分点至7%；同时将2015年CPI同比涨幅预估下调至1.4%；PPI最新预测从下降0.4%大幅下调至下降4.2%。

对于货币政策的态度，樊纲在去年底公开场合表示，中国2010年采取了紧缩性的政策，但一直没全部退出；目前中国经济在回归中性，既不要刺激，也不应紧缩，经济增长保持在7.5%不是问题。

中国央行自去年11月以来三次降息、两次降准；央行在一季度货币政策执行报告称，要综合运用多种货币政策工具，加强和改善宏观审慎管理，优化政策组合，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。

**多专家研究制度经济**

中国政府网显示，连维良、史耀斌、张晓慧、田国立目前分别担任发展改革委副主任、财政部副部长、人民银行行长助理、中国银行业协会会长。

此外，中国央行网站并显示：黄益平现任北京大学国家发展研究院副院长；白重恩现任清华大学经管学院副院长、弗里曼经济学讲席教授。

从本届三位货币政策委员会经济金融专家委员的研究领域看，有两位专家的主要研究方向是制度经济学。其中，樊纲现任中国经济体制改革研究会副会长，主要研究领域为宏观经济学、制度经济学暨“过渡经济学”；而白重恩主要研究领域为制度经济学、经济增长和发展等。

现任清华大学经管学院副院长的白重恩最近在公开场合针对“中国特惠扶持的增长模式”表示，特惠模式使不同企业获得资源的机会不同，这可能降低资源配置效率，因为资源有限，一家企业获得资源更容易，必然导致另一家企业获得资源更难。

对于制度问题下的资源分配问题，黄益平今年也曾撰文称，中国现行金融政策的实质是政府干预资本的定价和分配，融资方面明显偏向于大型企业和国有企业，与此同时，效率相对较高的民营企业却一直在面对融资难、融资贵的问题。