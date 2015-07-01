表格：2015年上市公司现金股利发放日程表

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月1日 - 台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，高达1,166.83亿台币的现金股利，将于7月23日发放。
交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；此外，根据金管会统计显示，截至5月底，外资持有台股市值高达37.46%，预料外资在领取现金股利之后，将陆续出现汇出需求。
以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节：
公司名称 现金股利发放 发放日期 除息基准日 每股配发
金额(亿台币) 现金股利
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台哥大 152.44 7/17 7/4 5.6台币
台积电 1,166.83 7/23 7/5 4.5台币
台塑化 80.97 7/24 7/9 0.85台币
台达电 163.32 7/24 7/6 6.7台币
富邦金 307.01 7/24 7/6 3.0台币
国泰金 251.26 7/30 7/7 2.0台币
宝成 44.16 8/5 7/13 1.5台币
南亚 182.41 8/5 7/17 2.3台币
联发科 345.75 8/7 7/21 约22台币
台塑 108.22 8/12 7/21 1.7台币
联电 69.39 8/13 7/20 约0.55台币
台化 70.33 8/19 7/27 1.2台币
矽品 93.49 8/21 7/31 3.0台币
中华电 376.73 8/27 7/23 4.8564台币
注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。
2.*表更新。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”