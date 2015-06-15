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亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 16:21 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在123.00日圆附近受到稳固支撑

0753 GMT
    
    * 美元/日圆在123.00日圆附近受到稳固的支撑
    
    * 123.00日圆是亚洲盘低点，略低于123.12日圆
    
    * 123.12日圆是122.46-124.19日圆升势的61.8%回档位
    
    * 日圆一年期价平期权波动率目前和即期汇率呈正相关
    
    * 日圆一年期价平期权波动率30天以来与即期汇率的关联度为正0.57
 (完)
  
 (编译 汪红英；审校 龚芳)

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