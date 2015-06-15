《汇市简讯》美元/日圆在123.00日圆附近受到稳固支撑

0753 GMT * 美元/日圆在123.00日圆附近受到稳固的支撑 * 123.00日圆是亚洲盘低点，略低于123.12日圆 * 123.12日圆是122.46-124.19日圆升势的61.8%回档位 * 日圆一年期价平期权波动率目前和即期汇率呈正相关 * 日圆一年期价平期权波动率30天以来与即期汇率的关联度为正0.57 (完) (编译 汪红英；审校 龚芳)