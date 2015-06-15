中国新债：海南省下周二将招标发行81亿元一般地方债

香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透上海6月15日 - 中国海南省财政厅周一公告，将于下周二(23日)招标发行总额81亿元人民币四期一般地方债。其中三年期品种发行量8.1亿元，五年、七年和10年同为24.3亿元。
上述四期债采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率，具体招标时间为6月23日下午2:00-2:40。6月24日开始计息，6月26日发行结束。大公国际资信评估对上述债券信用评级为AAA。
标位限定上，投标区间为招标日前1-5个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限收益率算术平均值和上浮15%之间。
此前公开发行的一般地方债，利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)