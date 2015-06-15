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亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 16:29 BJT

中国新债：海南省下周二将招标发行81亿元一般地方债

路透上海6月15日 - 中国海南省财政厅周一公告，将于下周二(23日)招标发行总额81亿元人民币四期一般地方债。其中三年期品种发行量8.1亿元，五年、七年和10年同为24.3亿元。

上述四期债采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率，具体招标时间为6月23日下午2:00-2:40。6月24日开始计息，6月26日发行结束。大公国际资信评估对上述债券信用评级为AAA。

标位限定上，投标区间为招标日前1-5个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限收益率算术平均值和上浮15%之间。

此前公开发行的一般地方债，利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)

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