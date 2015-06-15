中港个股：华泰证券将融资融券业务规模提高至2,000亿元人民币

路透北京6月15日 - 中国证券公司在监管层推出两融业务的管理意见后反应迅速，中资券商--华泰证券 周一公告称，将公司融资融券业务规模从不超过1,500亿元提高到不超过2,000亿元人民币，并称将根据市场情况决定或调整公司融资融券业务具体规模。

公告并称，将公司股票质押式回购交易业务规模从不超过500亿元提高到不超过800亿元，并同意授权公司经营管理层在上述额度范围内根据市场情况决定或调整公司股票质押式回购交易业务具体规模。

公告同时显示，同意公司出资将华泰紫金投资有限责任公司注册资本从11亿元人民币增加到60亿元人民币，并根据其实际资金需求逐步到位。

华泰证券H股 本月初在港挂牌，发售14亿股新H股股，集资347.2亿港元（45亿美元），为今年以来香港最大宗IPO。该公司供散户认购的香港公开发售部份录得278.98倍认购，而国际配售部份亦获非常大幅超额认购。

中国证监会上周五发布证券公司融资融券管理办法征求意见稿。该新版监管办法在允许两融合约合理展期、放宽投资者参与两融业务门槛等同时，亦提出新的监管要求，包括证交所将建立风控指标浮动管理机制，券商两融业务规模不超过其净资本四倍等。

华泰证券A股周一收报30.18元人民币，近一个月累计上涨1.13%。

欲浏览公告原文，点选 here（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)