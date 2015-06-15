《路透晚报》--6月15日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--韩国企划财政部称将维持扩张性宏观政策，指目前MERS的影响有限

韩国企划财政部表示，鉴于经济增长面临中东呼吸综合征(MERS)持续扩散带来的风险，该部将继续其宏观经济扩张政策，直到经济稳固复苏。韩国经济较依赖出口，在出口锐减且国内需求迟滞之后，最近几个季度经济难以凝聚动能。企划财政部长官崔炅焕表示，当前情况并不符合追加预算的法律条件，还需要花更多时间观察疫情对经济的影响。

--希腊财长排除退出欧元区可能，称若梅克尔参加协商或达成协议

希腊财长瓦鲁法基斯周一接受德国报纸采访时表示，可以排除希腊退出欧元区的可能性，因为这不是解决希腊债务危机的明智方案，并称债务重组是唯一道路。瓦鲁法基斯称，他认为希腊有可能很快与债权人达成协议。他说，希腊可以偿还债务的唯一办法就是债务重组，如果德国总理梅克尔参加协商，有可能会达成协议。

希腊议会副议长则表示，如果希腊政府与国际债权人的谈判失败，希腊总理齐普拉斯必须决定是提前选举还是举行公投。

--新西兰政府确认将加入亚投行，以促进与亚洲地区的贸易

新西兰政府周一称，新西兰将加入中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)，以促进与该区域的关系与贸易。外交部长Murray McCully称，新西兰参与了亚投行创始协议条款和治理安排的谈判，已符合相关条件。新西兰将在未来五年认缴资本1.25亿新西兰元(约合8,720万美元)。新西兰对亚洲地区的出口占到其总出口额的43%左右，从亚洲地区的进口规模占到总进口的46%。

--澳洲央行助理总裁肯特称低利率政策正发挥作用，且效力没有减弱

澳洲央行助理总裁肯特表示，低利率正在发挥支持澳洲经济活动的作用，而且没有切实证据表明，这一政策的效力在减弱。肯特还重申，澳元汇率进一步下降，对于支撑需求和帮助抵消大宗商品价格下滑是“可能且必要的”。肯特表示，低利率促进房屋建设强劲增长，进而有助于消费和就业。

--新加坡第一季失业率终值为1.8%，就业人数为2009年第二季来首降

新加坡第一季就业人数在将近六年以来首度出现下滑，因服务业就业增幅锐减且制造业裁员。新加坡人力部公布，第一季总体就业人数减少6,100人，2014年第四季时为增加40,700人，去年同期为增加28,300人。这是2009年第二季以来季度就业人数首度出现下滑。

--独家：亚洲航空计划通过发债和出售飞机削减债务--CEO信件

亚洲最大廉价航空公司--亚洲航空(AirAsia)的首席执行官Tony Fernandes周一在给股东的一封信中称，亚航准备在亏损的关联公司最多发债3亿美元，还可能出售飞机以帮助削减集团的债务。在路透看到的信件中，Fernandes称亚航计划在菲律宾和印尼的关联公司各最多发行1.5亿美元可转换债券，今年可能出售然后回租最多20架飞机。

在几天之前，香港的GMT Research发布报告质疑亚航的会计做法。GMT在报告中称亚航利用关联交易拉高获利，这份报告使投资者感觉震惊，导致该公司股价6月12日跌至五年日低。亚航拒绝对GMT的报告置评。

[市场摘要]

--日本股市：收盘持平，受累于希腊问题和美联储会议之前的谨慎人气

日股周一收盘基本持平，交投也较清淡，因希腊与债权人之间僵局未解引发忧虑，并且在美联储(FED)会议之前市场也较为谨慎。日经指数跌0.1%至20,387.79点，但已从日内低点20,205.10点反弹，抹去了大部分跌幅，因投资者对市场前景总体仍保持乐观。东证股价指数收盘持平于1,651.92点；JPX-日经400指数也持平于14,904.91点。成交量为4月初以来最低，较过去100个交易日的平均水平低20%。

--中国股市：沪综指收跌2%创半月来最大日跌幅，严查场外配资令避险情绪升温

中国股市沪综指收跌2%，创半月来最大单日跌幅。分析师指出，证监会严禁券商场外配资影响今日市场人气，即将于周三开始的新股申购因包括大市值股票发行而对资金面构成扰动，场内避险情绪有所升温，预计短期大盘维持高位震荡格局。沪综指收报5,062.993点，跌103.357点或2%；此前最大单日跌幅为5月28日的6.5%。上证A股今日成交10,599亿元人民币，上日为10,534亿元。

--香港股市：收跌，受内地股市跌势和政治忧虑拖累

香港股市大幅下跌，追随中国内地和全球股市的跌势。本周香港将进行一项政治敏感的投票，可能会引发集会抗议。恒生指数收跌1.5%至26,861.81点，而恒生国企指数则下跌2.6%至13,622.76点。

--汇市：希腊谈判失败令欧元承压，隐含波动率跳涨到三年半高位

欧元下跌，兑瑞郎则降至近两周最低位，因希腊与其国际债权人在周末为打破僵局而进行的谈判无果而终。对冲未来一到三个月欧元/美元大幅波动的成本跳涨，反映出外汇衍生品市场上的一些担忧。路透数据显示，欧元/美元一个月期隐含波动率升至三年半高点14.305%。衡量某种货币看涨或看跌期权需求的风险逆转指标显示，市场愈发偏向认为欧元会走贬。欧元兑瑞郎跌至6月3日以来低位1.0422，随后回升至1.0465，日内持平。

--欧元债市：二线国家公债收益率跳升，此前希腊债务谈判破裂

欧元区债券投资者削减对风险的曝险，导致二线国家公债与德债利差扩阔至2014年底以来最阔水准，此前希腊改革换现金的谈判无果而终，一步步滑向债务违约。围绕希腊可能发生债务违约以及可能退出欧元区的担忧，近几天促使避险德债出现六周来首次重大买盘。德国10年期公债收益率下降3个基点，至0.81%，继续自上周所及高于1%的九个月高位回落。

--国际油市：供应过剩打击油价下跌，墨西哥湾风暴支撑美国油价

油价进一步下跌，因高产量抵消了炼厂处于高位的产量利用率，不过墨西哥湾面临一场可能影响石油生产的风暴，给油价提供支撑。全球最大石油出口国沙特上周稍晚暗示，如果有必要，准备将石油产量扩大至纪录水平上方以满足强劲的需求，该表态打击了油价。0825GMT，近月美国原油期货跌0.18美元，至每桶59.78美元；布兰特原油期货跌0.12美元，至每桶63.75美元。

--全球金市：希腊危机引发的避险买盘推高金价，但美元上涨抑制升势

金价上涨，受避险买盘推动，因之前希腊及其债权人未能达成避免违约的债务协议；但美元走强及本周稍晚将举行的美联储政策会议，抑制了金价涨幅。0825GMT，现货金下滑至每盎司1,178.90美元，之前曾升至每盎司1,186.20美元的日内高点。交易员指出，希腊危机引发的黄金避险买盘有限。最大黄金消费地区--亚洲的实物需求表现疲弱，因较窄的价格区间及其他资产更好的收益率，令投资者避开金市。

--金属期市：伦铜跌至3月以来低点，因希腊危机担忧加剧

伦铜触及三个月低点，对于希腊债务可能违约的担忧情绪加剧，加上夏天淡季即将到来，令铜市场人气受创。0830GMT，伦敦三个月期铜下跌1.6%，报每吨5,816美元。该期约在周五小幅收高，不过周线连续第四周下滑，并跌至5,858.50美元，为3月20日以来最低水平。上海期铜下跌510元人民币，收报每吨42,220元。

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