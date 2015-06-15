中国保险：商业车险费率改革试点最早明年全国推广，创新型条款制度已建立

路透北京6月15日 - 中国保监会周一举办新闻发布会称，希望新版商业车险费率改革试点在明年在全国推广，但若市场出现剧烈波动或消费者有不良反应，将会延迟向全国铺开。同时，创新型条款制度安排已建立，推出时间决定于保险机构自身创新型产品和行业协会的评估机制。

保监会新闻稿称，截止今年6月10日，广西、陕西、黑龙江、山东、青岛、重庆等六个试点地区各保险机构实现商业车险保费收入15.6亿元人民币。在续保业务中，逾七成消费者保费下降。消费者支出较去年增加的保单占比仅为22.2%。

“我们赋予保险公司在两个浮动的系数方面有很大的自主权，一个是自主核保系数，一个是自主渠道系数。”保监会财产保险监管部主任刘峰称：“这两个浮动费率因子的浮动权限空间是上下各15%。如果两项叠加，浮动最多是30%。”。

他并称，在费率结构的附加费用方面，保险公司也有35%左右的自主权。在原来的7折令取消之后，三年以上不出险的车主，其费率优惠幅度可到5折以下。

对于此是否会引发保险机构市场价格战，刘峰表示，鉴于保险行业整体管控能力、资本约束均有所提升，车险业务盈利已经成为行业普遍共识，监管约束要求明显提升，改革初期不会出现集体性恶性竞争的局面，但不排除某个时期某个局部市场会出现这种现象。

他并称，改革后地区费率存在差异，投保资源的扩地区流动是正常现象。但如果试点地区和非试点地区可能会出现有组织的跨地区异地投保的情况，保监会将督促当地监管部门采取纠正措施。

刘峰表示，对于商业车险的创新型条款，将以行业示范条款为主，保险公司的自主创新型条款为辅。目前创新型条款的机制已经建立起来，保监会正在就产品供应体系进行综合性的测算，保障全面高端产品和简单低端保障产品都在设计当中。高中低三档行业示范条款即将推出。

他称，创新型条款的推出不由监管部门决定。保险公司已经可以向保险业协会、评估机构报送产品。但研发需要过程，保险公司开发创新产品之后先要向保险业协会的车险创新评估委员会提出申请，进行评估。通过评估之后，再向有关部门履行报批程序。截止目前保监会还未收到保险创新型条款的报批。

**保险公司经营成本将有所上升**

保监会新闻稿称，六个试点地区商业车险市场竞争将从传统的以费率为主的竞争转变为以品牌、产品、服务和创新为核心的全方位、多维度竞争。各保险公司根据自身风险识别能力、风险成本情况和风险定价能力，对不同风险水平的机动车和驾驶人厘定不同的商业车险费率，迈出公司自主定价、市场化定价的第一步。

同时，部分原来精算基础较为薄弱的中小保险公司，积极借助中介咨询机构等第三方专业力量，构建适合本公司特点的风险定价模型。

刘峰表示，这一改过去高度集中的费率管理制度，对公司风险识别、定价能力提出很高的要求和挑战。保险公司在人员、数据积累、信息系统等方面都要投入，会增加公司经营成本，但这在培养核心能力方面是必要投入，不会对对公司经营产生实质性影响。

他并称，目前市场上新兴的第三方比价平台专业性还有待进一步提升。鼓励其在价格比对之外，进行品牌、服务、理赔等多方位的比对评价。

保监会今年3月份公布商业车险条款费率市场化改革方案，根据方案，自6月1日起，各财产保险公司在黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛等6个试点地区全面启用新版商业车险条款费率，保险公司在制定和调整保险条款和费率的自主权有所扩大。