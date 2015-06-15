版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 16:39 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月15日

路透香港6月15日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:37时，1港元=0.80        
 07人民币          )                                                                 
                                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为37.92
 %，高于上交易日收盘的37.79%。
                                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比                
                                                 (元)     港元)       价             
 工商银行                                          5.32      6.52      1.02                
 建设银行                                          6.90      7.59      1.14                
 中国银行                                          4.96      5.19      1.19                
 农业银行                                          3.87      4.13      1.17                
 招商银行                                         19.50     24.10      1.01                
 中信银行                                          8.08      6.45      1.56                
 交通银行                                          8.75      7.96      1.37                
 民生银行                                         10.48     10.50      1.25                
 中国人寿                                         35.62     35.20      1.26                
 中国平安                                         86.98    111.30      0.98                
 中国太保                                         33.04     40.35      1.02                
 中信证券                                         31.15     30.25      1.29                
 新华人寿                                         62.48     48.40      1.61                
 海通证券                                         26.17     23.25      1.41                
 华能国际                                         12.78     10.22      1.56                
 大唐发电                                          8.80      4.23      2.60                
 华电国际                                         10.17      8.21      1.55                
 中煤能源                                         11.20      4.99      2.80                
 中国神华                                         23.37     18.70      1.56                
 中国石油                                         12.60      8.83      1.78                
 兖州煤业                                         17.87      6.95      3.21                
 中国石化                                          7.71      6.43      1.50                
 上海石化                                          9.17      3.94      2.91                
 中海油服                                         29.87     13.38      2.79                
 仪征化纤                                         10.45      3.64      3.59                
 中国铝业                                         10.04      4.35      2.88                
 江西铜业                                         27.73     14.22      2.44                
 洛阳钼业                                         18.42      6.54      3.52                
 紫金矿业                                          6.52      2.82      2.89                
 马钢股份                                          6.80      2.84      2.99                
 鞍钢股份                                          8.51      5.82      1.83                
 重庆钢铁                                          7.62      2.59      3.67                
 海螺水泥                                         28.31     31.65      1.12                
 洛阳玻璃                                         22.93      7.20      3.98                
 京城机电                                         17.86      6.24      3.57                
 中联重科                                          9.98      5.51      2.26                
 金隅股份                                         14.28      8.13      2.19                
 中国国航                                         13.09      8.76      1.87                
 东方航空                                         12.22      6.29      2.43                
 南方航空                                         12.99      8.64      1.88                
 中国远洋                                         14.75      5.28      3.49                
 中海集运                                         10.26      3.22      3.98                
 中集集团                                         29.86     20.05      1.86                
 中海发展                                         13.17      5.79      2.84                
 宁沪高速                                         11.47     10.56      1.36                
 深高速                                           11.69      6.66      2.19                
 成渝高速                                          9.31      3.90      2.98                
 皖通高速                                         17.48      9.30      2.35                
 广深铁路                                          8.77      4.90      2.24                
 中国南车                                         23.98     12.32      2.43                
 中国交建                                         18.76     12.44      1.88                
 中国铁建                                         21.36     12.98      2.06                
 中国中铁                                         18.62      9.23      2.52                
 长城汽车                                         46.49     44.25      1.31                
 比亚迪                                           75.77     54.85      1.73                
 广汽集团                                         15.85      7.47      2.65                
 青岛啤酒                                         53.54     49.65      1.35                
 白云山                                           44.06     30.65      1.80                
 新华制药                                         17.50      7.39      2.96                
 海信科龙                                         15.18      6.88      2.76                
 南京熊猫                                         27.18     10.84      3.13                
 晨鸣纸业                                         13.35      5.79      2.88                
 上海医药                                         28.96     23.90      1.51                
 中兴通讯                                         30.76     21.35      1.80                
 东方电气                                         28.73     15.82      2.27                
 潍柴动力                                         36.76     25.05      1.83                
 东北电气                                          9.45      3.10      3.81                
 广船国际                                         69.99     32.80      2.66                
 经纬纺机                                         27.55     12.02      2.86                
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.14                
 一拖股份                                         19.38      6.69      3.62                
 北辰实业                                          9.43      3.83      3.07                
 创业环保                                         17.99      7.34      3.06                
 中国中冶                                          9.33      4.01      2.91                
 金风科技                                         24.67     17.96      1.72                
 丽珠                                             89.68     58.20      1.92                
 万科                                             14.95     19.98      0.93                
 郑煤机                                           15.58      6.93      2.81                
 大连港                                            9.56      3.82      3.13                
 山东墨龙                                         17.01      5.14      4.13                
 浙江世宝                                         52.01     15.50      4.19                
 复星医药                                         34.20     29.85      1.43                
 光大银行                                          6.00      4.86      1.54                
 东江环保                                         69.60     42.75      2.03                
 上海电气                                         21.15      7.25      3.64                
 广发证券                                         27.11     23.25      1.46                
 华泰证券                                         30.19     24.95      1.51                
 
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐