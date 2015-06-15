金属期市：伦铜跌至3月以来低点，因希腊危机担忧加剧

在其它金属中，期铝 跌至2014年3月以来最低，期锌 、期铅 、和期锡 也跌至4月来最低。

澳洲国民银行驻墨尔本分析师James Glenn表示，季节性需求放缓正在到来，而中国致力于重振经济的影响很有限。

“我们维持对中国经济将继续温和增长的判断。我们认为没有迹象显示接近年底时价格会有大幅上涨。”

0809GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.7%，至每吨5,812美元。之前一度触及3月19日以来低点5,798美元。

沪铜 下跌1.2%，报每吨42,580元人民币。

供给仍然充足。中国5月精炼铜产量跳增长8.1%至今年最高水平。

另外根据路透看到的公报草案，中国将在6月29日的布鲁塞尔峰会上承诺向欧洲新成立的基础设施基金投资数十亿美元。 这也可能提振需求。

经纪商Triland在一份报告中称，期锌可能在近期再度承压，上周其价格跌破一关键支撑位。

期镍 下跌1.5%，追随上海期镍 下滑2.4%的跌势。(完)

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