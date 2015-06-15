金属期市：伦铜跌至3月以来低点，因希腊危机担忧加剧

香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
在其它金属中，期铝 跌至2014年3月以来最低，期锌 、期铅 、和期锡 也跌至4月来最低。
澳洲国民银行驻墨尔本分析师James Glenn表示，季节性需求放缓正在到来，而中国致力于重振经济的影响很有限。
“我们维持对中国经济将继续温和增长的判断。我们认为没有迹象显示接近年底时价格会有大幅上涨。”
0809GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.7%，至每吨5,812美元。之前一度触及3月19日以来低点5,798美元。
沪铜 下跌1.2%，报每吨42,580元人民币。
供给仍然充足。中国5月精炼铜产量跳增长8.1%至今年最高水平。
另外根据路透看到的公报草案，中国将在6月29日的布鲁塞尔峰会上承诺向欧洲新成立的基础设施基金投资数十亿美元。 这也可能提振需求。
经纪商Triland在一份报告中称，期锌可能在近期再度承压，上周其价格跌破一关键支撑位。
期镍 下跌1.5%，追随上海期镍 下滑2.4%的跌势。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/王洋; 审校 蔡美珍/徐文焰)
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)