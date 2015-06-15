《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月15日

香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透香港6月15日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:42时,1美元=6.209人民币< CNY=CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 10.28 0.776 2.13 市北高新 24.29 1.457 2.69 大众交通 25.25 1.765 2.30 永生投资 33.29 2.98 1.80 老凤祥 58.07 5.74 1.63 S中纺机 19.2 0.959 3.22 鼎立股份 23.69 1.026 3.72 氯碱化工 17.15 1.033 2.67 双钱股份 38.8 2.04 3.06 海立股份 18.12 1.082 2.70 浦东金桥 33.05 2.298 2.32 外高桥 44.66 3.232 2.23 ST联华 26.61 2.211 1.94 锦江投资 30.68 2.29 2.16 中路股份 58.37 3.65 2.58 金山开发 25.13 1.329 3.05 海欣股份 18.68 1.108 2.72 耀皮玻璃 14.88 1.007 2.38 大江股份 15.86 0.91 2.81 上柴股份 23.29 1.277 2.94 丹化科技 15.03 0.964 2.51 上海三毛 15.21 1.017 2.41 友谊股份 24.91 2.6 1.54 上工申贝 24.96 1.612 2.49 上海机电 41.72 3.62 1.86 宝信软件 77.46 5.257 2.37 上海物贸 19.91 1.374 2.33 自仪股份 31.69 2.344 2.18 上海普天 30.11 1.897 2.56 陆家嘴 65.51 4.096 2.58 华新水泥 14.14 1.351 1.69 锦江股份 38.08 3.645 1.68 鄂尔多斯 14.85 1.219 1.96 华电能源 9.98 0.859 1.87 SST天海 18.65 0.938 3.20 大名城 25.69 1.424 2.91 东方通信 21.27 1.214 2.82 黄山旅游 26.07 2.26 1.86 开开实业 27.19 1.76 2.49 海南航空 6.47 0.932 1.12 ST轻骑 14.39 0.879 2.64 振华重工 11.54 0.897 2.07 锦州港 10.12 0.885 1.84 九龙山 15.11 0.998 2.44 凌云股份 31.93 1.393 3.69 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)