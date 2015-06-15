《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月15日

香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透香港6月15日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:44时,1港元=0.800 71人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 19.95 10.84 2.30 南玻 17.36 9.96 2.18 深康佳 30.17 15.37 2.45 ST中华 23.33 10.45 2.79 ST中冠 49.50 20.23 3.06 深深宝 22.60 11.87 2.38 深华发 23.08 10.13 2.85 深赤湾 26.69 19.59 1.70 招商地产 31.64 22.39 1.76 特力 28.68 14.79 2.42 飞亚达 25.57 12.96 2.46 一致药业 83.48 52.00 2.00 深深房 18.07 9.06 2.49 ST盛润 16.11 10.09 1.99 深南电 18.16 10.05 2.26 深纺织 22.92 12.39 2.31 方大集团 18.50 9.39 2.46 深国商 43.42 17.18 3.16 深赛格 22.25 10.50 2.65 宝石 13.72 8.32 2.06 小天鹅 25.51 20.40 1.56 粤高速 6.42 3.65 2.20 晨鸣纸业 13.35 7.07 2.36 ST珠江 19.80 10.27 2.41 美菱电器 11.71 7.71 1.90 大冷股份 22.38 12.21 2.29 粤电力 14.53 9.37 1.94 佛山照明 18.35 10.01 2.29 江铃汽车 39.50 36.61 1.35 沙隆达 20.20 10.88 2.32 苏常柴 17.59 8.02 2.74 威孚高科 39.10 35.18 1.39 古井贡酒 44.69 31.89 1.75 ST东海 16.71 8.04 2.60 长安汽车 22.31 19.55 1.43 京东方 5.35 4.04 1.65 鲁泰 19.03 13.36 1.78 本钢板材 8.40 4.62 2.27 张裕 56.98 36.81 1.93 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)