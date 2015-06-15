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亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 16:55 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆跌破139.00日圆，重拾跌势的时机成熟

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* 欧元/日圆已填补了小时图上的138.60-90日圆缺口

* 技术图显示，欧元/日圆重拾跌势的时机已成熟

* 欧元/日圆与欧元/美元的关联度依然较高；30天和60天期走势的关联度分别为正0.80和正0.82

* 有关希腊的负面报导未削弱欧元 (完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)

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