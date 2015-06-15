路透基点：衣恋中国的2亿美元双档贷款已吸引到18家银行参与--TRLPC

更正-国际油市：油价在产油国会议后微涨，但受制于美国活跃钻机数激增
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
路透香港6月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，衣恋时装中国控股有限公司(衣恋中国)的2亿美元双档贷款已经在一般银团阶段吸引到18家银行的参与。
Emirates NBD、汇丰、Natixis香港分行和渣打银行香港分行担任本案的牵头行兼簿记行。这笔贷款包括两部分，A档为1.5亿美元的三年期定期贷款，B档为5,000万美元的一年循环信贷。
衣恋中国是A部分贷款的借款人，旗下子公司衣恋时装香港有限公司则是B部分贷款的借款人。
A和B两部分贷款的利率分别为较Libor加码305和260个基点。贷款平均期限为2.83年。
依比例分配之约定，受邀参贷行在A和B两部分的最高综合收益可达到390个基点和330个基点，管理费分别为240.55个基点和70个基点。
母公司E-Land World和衣恋香港是A部分贷款的担保人，担保品是衣恋中国发行的746,500股普通股，相当于公司的13.25%股权。E-Land World和衣恋中国是B部分贷款的担保人。
A部分贷款将用于对现有债务进行再融资，这些债务包括2013年发行的5,000万美元优先债，以及2013年衣恋中国获得的1亿美元银团贷款。B部分循环信贷将用于营运资本用途。
衣恋中国和子公司从事女装品牌的设计和销售，在中国大陆市场主要通过直营网络运作。截至2014年底，公司在中国市场共有约3,700家门店。(完)
(编译 高琦 审校 徐文焰)
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上周五微跌0.16%至94.72；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至96. 08。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.12%，SDR篮子指数升0.26%，BIS指数跌0.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8572 121 欧元 7.3509 -279 日圆 6.0209 -404 港元 0.8839 16.1 英镑