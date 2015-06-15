路透基点：衣恋中国的2亿美元双档贷款已吸引到18家银行参与--TRLPC

路透香港6月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，衣恋时装中国控股有限公司(衣恋中国)的2亿美元双档贷款已经在一般银团阶段吸引到18家银行的参与。

Emirates NBD、汇丰、Natixis香港分行和渣打银行香港分行担任本案的牵头行兼簿记行。这笔贷款包括两部分，A档为1.5亿美元的三年期定期贷款，B档为5,000万美元的一年循环信贷。

衣恋中国是A部分贷款的借款人，旗下子公司衣恋时装香港有限公司则是B部分贷款的借款人。

A和B两部分贷款的利率分别为较Libor加码305和260个基点。贷款平均期限为2.83年。

依比例分配之约定，受邀参贷行在A和B两部分的最高综合收益可达到390个基点和330个基点，管理费分别为240.55个基点和70个基点。

母公司E-Land World和衣恋香港是A部分贷款的担保人，担保品是衣恋中国发行的746,500股普通股，相当于公司的13.25%股权。E-Land World和衣恋中国是B部分贷款的担保人。

A部分贷款将用于对现有债务进行再融资，这些债务包括2013年发行的5,000万美元优先债，以及2013年衣恋中国获得的1亿美元银团贷款。B部分循环信贷将用于营运资本用途。

衣恋中国和子公司从事女装品牌的设计和销售，在中国大陆市场主要通过直营网络运作。截至2014年底，公司在中国市场共有约3,700家门店。(完)