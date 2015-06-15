台湾数据：去年底对外净资产增9%居全球第四，因对外投资增加--央行

更正-国际油市：油价在产油国会议后微涨，但受制于美国活跃钻机数激增
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
路透台北6月15日 - 台湾央行周一公布，至2014年底，台湾对外资产仍高于负债，两相互抵后，国际投资的净资产部位达9,567亿美元，较前年底增9%，为全球第四大净债权国家/地区。
数据显示，2014年底台湾对外资产总额达1兆6,195亿美元，较上年底增10.5%，主因居民对外直接投资、保险公司境外证券投资，以及银行存放外国联行增加。
而对外负债方面，至2014年底总额达到6,628亿美元，较前年底增12.8%，主要是外资增加投资台湾股市及股价上扬所致。
〞银行存放在国外联行增加，主要是外币资金充裕；其中，上半年是人民币存款增加，而第四季则是转为美元存款增加。〞央行经济研究处科长蔡美芬说。
她并解释称，台湾对外净资产持续增加，将有助于国际信用评等提升，亦表示台湾对外偿付能力很强，简单来说，就是债权人不用担心会被倒帐。
〞国际投资部位表〞是记载当地中央银行、银行部门、政府部门与民间部门对外持有的金融资产与负债的存量统计。(完) (记者 罗两莎；审校 高洁如/张喜良)
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上周五微跌0.16%至94.72；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至96. 08。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.12%，SDR篮子指数升0.26%，BIS指数跌0.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8572 121 欧元 7.3509 -279 日圆 6.0209 -404 港元 0.8839 16.1 英镑