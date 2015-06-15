台湾数据：去年底对外净资产增9%居全球第四，因对外投资增加--央行

路透台北6月15日 - 台湾央行周一公布，至2014年底，台湾对外资产仍高于负债，两相互抵后，国际投资的净资产部位达9,567亿美元，较前年底增9%，为全球第四大净债权国家/地区。

数据显示，2014年底台湾对外资产总额达1兆6,195亿美元，较上年底增10.5%，主因居民对外直接投资、保险公司境外证券投资，以及银行存放外国联行增加。

而对外负债方面，至2014年底总额达到6,628亿美元，较前年底增12.8%，主要是外资增加投资台湾股市及股价上扬所致。

〞银行存放在国外联行增加，主要是外币资金充裕；其中，上半年是人民币存款增加，而第四季则是转为美元存款增加。〞央行经济研究处科长蔡美芬说。

她并解释称，台湾对外净资产持续增加，将有助于国际信用评等提升，亦表示台湾对外偿付能力很强，简单来说，就是债权人不用担心会被倒帐。